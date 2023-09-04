رابط تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 2024|موقع البوابة التعليمية العمانية

رابط تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 2024، بدأ عدد كبير من أولياء الأمور عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الحكومة العملنية والذي يستطيع ولي الأمر التسجيل للطالب المستجد دون الحاجة إلى الخروج والذهاب إلى المدرسة،وتجنب الازدحام خاصة بعدما ترددت أنباء عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد،، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 2024

رابط تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 2024

في البداية يجب على ولي الأمر الدخول على موقع البوابة التعليمية العمانية من هذا الرابط.

يجب على ولي الأمر تسجيل الدخول وادخال رقم البطاقة الشخصية وكلمة المرور.

ثم اضغط على الخدمات الالكترونية لولي الأمر.

بعد ذلك اضغط على تسجيل طالب جديد.

يجب ادخال بيانات الطالب المدني.

ثم اكتب رقم بطاقة الإقامة للأطفال الغير عمانيين.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على ارسال.

موعد التسجيل لطلبة الصف الأول في عمان

وكانت وزارة التعليم بعمان قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول في عمان بداية من يوم الأحد الموافق 27 اغسطس حتى يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023، وأشارت إلى أنه يجب على ولي الأمر أن ينتهي من عملية التسجيل في الموعد المعلن عنه ولا داعي للتأجيل .

شروط تسجيل طلاب الصف الأول في عمان

موافقة ولي الأمر على الشروط والأحكام .

أن يقوم ولي الأمر بتقديم استمارة التسجيل الكترونياً.

أن يستكمل الطالب الأوراق وتقديمها في الموعد المحدد.

أوراق تسجيل الصف الأول الابتدائي في سلطنة عمان