تردد قنوات بي ان سبورت بعد توقف باقات بريميوم .. وأسعار الاشتركات الجديدة بعد ارتفعها 20%
تردد قنوات بي ان سبورت بعد توقف باقات بريميوم .. وأسعار الاشتركات الجديدة بعد ارتفعها 20%
يهتم الكثير بالتعرف على كيفية الاشتراك في قنوات بي ان سبورت وانها من ضمن القنوات الرياضية الهامة حيث انها تعرض العديد من البطولات الأوروبية والأفريقية، وايضًا نهائيات كأس العالم في قطر ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قنوات بي ان سبورت.
اسعار الاشتراك في قنوات بي ان سبورت
حيث ان باقة قنوات MAX المشفرة لها اشتراك والذي يمكننا من متابعة مباريات كأس العالم، ومباريات اليورو وكأس آسيا والتي من بينها 4 قنوات إلى 6 قنوات beIN ويكثر عدد المتابعين للقنوات والتي يصل لملايين وان هذه الشبكة تعمل على امتلاك العديد من القنوات الرياضية والغير رياضية والترفيهية.
اشتراك بى ان سبورت
تتنوع ما بين قنوات خاصة بالمسلسلات العربية والأجنبية، وقنوات الأفلام الأجنبية، وقنوات الأطفال، وقنوات الطبخ، وغيرها من القنوات وتمتلك شبكة بي إن كافة الحقوق الحصرية لبث جميع الدوريات والتي من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري أبطال إفريقيا حيث انها تعرض عدد من مباريات التنس الأرضي والطاولة، و كرة السلة والكرة الطائرة، والسباحة، وألعاب القوي.
سعر باقة قمة في مصر 2023
- سعر الاشتراك شهري 430 جنيه مصري
- اما عن سعر الاشتراك ربع سنوي 1471 جنيه مصري
- سعر الاشتراك السنوي5883 جنيه مصري
تردد قناة بين سبورت 1 الرياضية
- التردد: 11013
- استقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 2/3
- معدل تردد الموجة: 8PSK
تردد قناة بين سبورت المفتوحة
- التردد :11054
- استقطاب الموجة: أفقي
- الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 2/3
- تردد الموجة: 8PSK
تردد قناة بين سبورت الاخبارية
- التردد: 12604
- استقطاب الموجة: أفقي
- الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 2/3
- تردد الموجة: 8PSK
تردد قناة بين سبورت المفتوحة عبر سهيل سات
- تردد : 12765، 11054.
- الاتجاه : أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- تردد الموجه: .8PSK
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
طريقة الاشتراك في bine sport المدفوعة
- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالقنوات المعلن عنها.
- الضغط على Get bein من خلال القائمة.
- سيتم توجيهك إلى صفحة تحمل كل المعلومات الخاصة بالاشتراك
- ثم الضغط على كلمة اشتراك.
- ستظهر قائمة الاشتراكات، وهي باقات connect.
- كتابة جميع البيانات المطلوبة من تحديد المدينة.
- اضغط على أيقونة اشتراك.
- الضغط على Full Amount
- ستظهر لك قوائم تكتب بها جميع البيانات.
- ثم اضغط على Submit code.