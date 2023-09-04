تردد قنوات بي ان سبورت بعد توقف باقات بريميوم .. وأسعار الاشتركات الجديدة بعد ارتفعها 20%

يهتم الكثير بالتعرف على كيفية الاشتراك في قنوات بي ان سبورت وانها من ضمن القنوات الرياضية الهامة حيث انها تعرض العديد من البطولات الأوروبية والأفريقية، وايضًا نهائيات كأس العالم في قطر ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قنوات بي ان سبورت.

اسعار الاشتراك في قنوات بي ان سبورت

حيث ان باقة قنوات MAX المشفرة لها اشتراك والذي يمكننا من متابعة مباريات كأس العالم، ومباريات اليورو وكأس آسيا والتي من بينها 4 قنوات إلى 6 قنوات beIN ويكثر عدد المتابعين للقنوات والتي يصل لملايين وان هذه الشبكة تعمل على امتلاك العديد من القنوات الرياضية والغير رياضية والترفيهية.

اشتراك بى ان سبورت

تتنوع ما بين قنوات خاصة بالمسلسلات العربية والأجنبية، وقنوات الأفلام الأجنبية، وقنوات الأطفال، وقنوات الطبخ، وغيرها من القنوات وتمتلك شبكة بي إن كافة الحقوق الحصرية لبث جميع الدوريات والتي من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري أبطال إفريقيا حيث انها تعرض عدد من مباريات التنس الأرضي والطاولة، و كرة السلة والكرة الطائرة، والسباحة، وألعاب القوي.

سعر باقة قمة في مصر 2023

سعر الاشتراك شهري 430 جنيه مصري

اما عن سعر الاشتراك ربع سنوي 1471 جنيه مصري

سعر الاشتراك السنوي5883 جنيه مصري

تردد قناة بين سبورت 1 الرياضية

التردد: 11013

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل تردد الموجة: 8PSK

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

التردد :11054

استقطاب الموجة: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد الموجة: 8PSK

تردد قناة بين سبورت الاخبارية

التردد: 12604

استقطاب الموجة: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد الموجة: 8PSK

تردد قناة بين سبورت المفتوحة عبر سهيل سات

تردد : 12765، 11054.

الاتجاه : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد الموجه: .8PSK

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

طريقة الاشتراك في bine sport المدفوعة