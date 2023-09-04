Batoot Kids تردد قناة بطوط الجديد 2023 على النايل سات لمتابعة أروع أفلام الكرتون بجودة ممتازة

يمثل تردد قناة بطوط الجديد 2023 من أهم الترددات التي ازداد عمليات البحث عنها خلال الآونة الأخيرة وخصوصا بعد توقف البث الخاص بها لفترة طويلة، وهنا وجهت إدارة القناة متابعيها بعودة البث حتى يتمكنوا من مشاهدة محتواها بأفضل جودة، وفي هذا الصدد سوف نتناول أحدث تردد لها، إلى جانب ذكر خطوات ضبط ترددها على. القمر الصناعي.

تردد قناة بطوط الجديد 2023

يرغب العديد من محبي الأفلام الكرتونية التي تجذب الأطفال بدرجة كبيرة في معرفة تردد قناة بطوط الجديد 2023 من أجل الاستمتاع بمحتواها المميز الذي حظي بجودة عالية في الصوت والفيديو، حيث تقدم المزيد من الأناشيد الدينية و الأغاني المميزة وبالإضافة إلى المسلسلات والأفلام الكرتونية التي استقطبت ملايين الأطفال نحوها، وإليكم أحدث تردد لها على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11495.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

بالإضافة إلى مما سبق تعتبر هذه القناة من أكبر القنوات المصرية البارزة المخصصة للأطفال، وتتميز بالعديد من المميزات التي تجعلها اختيارًا رائعًا للأهل والأطفال، ومنها مايلي:

تقدم محتوى ممتع وتعليمي بدون دفع تكلفة إضافية، مما يسهل الوصول إليها للجميع.

تعرض هذه القناة العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تستهدف تطوير مهارات الأطفال وإثراء معرفتهم.

وتسعى القناة إلى تقديم برامج هادفة تعلم الأطفال القيم والأخلاق الإيجابية.

كما تقدم أيضا العديد من الأغاني والفقرات المشوقة التي تساعد على تعزيز إبداع الأطفال وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة.

خطوات ضبط تردد قناة بطوط الجديد 2023

يمكنك عزيزي المشاهد ضبط تردد قناة بطوط الجديد 2023 من خلال تنفيذ عدد من التعليمات والإرشادات التالية:

اضغط على أيقونة الإعدادات على جهاز الريسيفر الخاص بك.

انتقل إلى قسم الإعدادات الهوائية واختر القمر الصناعي نايل سات.

أدخل بيانات التردد بدقة.

ابحث عن القنوات المتاحة واختر قناة بطوط كيدز.

قم بحفظ القناة بكل سهولة.

يمكنك الآن من خلال اتباع الخطوات السابقة تنزيل القناة والتمتع بمحتواها المميز.