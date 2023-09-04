أسماء المشمولين في كشوفات الرعاية الاجتماعية الدفعة التاسعة والاخيرة وجبة رقم خمسة 2023 منصة مظلتي العراقية

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة فقد صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن انها تقدمها الدعم للأيتام والمعاقين ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين في كشوفات الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين في كشوفات الرعاية الاجتماعية

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق عن استقبال 300 ألف طلب للحصول على الوجبة التاسعة حيث انها تعمل على تحسين فرص العمل والدعم الاجتماعي وتنظيم برامج التدريب المهني والتأهيل الاجتماعي وانها تعمل على تقديم الدعم المساعدات المالية والغذائية لعدد من الاسر.

استخراج كشوف اسماء المشمولين في الوجبة 9 العراق

يمكننا استخراج اسماء المشمولين في الوجية التاسعة ويتم من خلال القيام بالاتي.

يتم موقع وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق.

يتم الدخول إلى منصة مظلتي الوجبة التاسعة.

حدد خيار الرعاية الاجتماعية من بين الخيارات المتاحة.

ثم يتم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

كتابة البيانات المطلوبة بدقة وكاملة.

ثم يتم النقر على زر الاستعلام لعرض قوائم المشمولين.

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ما هي معايير قبول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

صرحت وزارة العمل العرافاقية بناءاً على معايير الاستحقاق ومنها.