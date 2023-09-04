نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس | والجامعات والمعاهد المتاحة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس، بدأت عنليات البحث تتزايد خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، الذين لم يحالفهم الحظ النجاح في الدور الأول، وأشارت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة أوشكت على الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة في كافة الكنترولات على مستوى الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

حيث صرحت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور “رضا حجازي” أنه تم الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة الدور الثاني، بعد أن أنهوا الطلاب الامتحانات في 29 اغسطس الماضي، ويعيش الطلاب حالة من القلق والرعب كونها مرحلة فاصلة في عمر الطالب الذي يسعى أن يحصد أعلى الدرجات حتى يتمكن من الحصول على درجات جيدة تؤهله للإلتحاق في إحدى الجامعات.

وأشار “حجازي” خلال حديث له على قناة صدى البلد مع الإعلامي “أحمد موسى” أن الوزارة سوف تعلن عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بعد اعتماد النتيجة مباشرة، وذلك حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2023.

وأضاف وزير التربية والتعليم إلى أن الأخبار التي يتم تدوالها بشأن ظهور النتيجة على عدد من المواقع التعليمية ليس لها أي أساس من الصحة وأن الوزارة سوف تعلن عن النتيجة خلال الموقع الرسمي لها على الإنترنت والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023