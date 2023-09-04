“هيتصرف خلال ايام” موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لكل الموظفين بالزيادة الجديدة

أصبح موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 من أشهر الكلمات المفتاحية التي يزداد البحث عنها خلال هذه الفترة، وهذا يتزامن مع إعلان وزارة المالية عن جدول صرف الرواتب لجميع العاملين شهر سبتمبر، وسوف نستعرض بالتفصيل موعد صرف هذه المرتبات، بالإضافة إلى قيمة هذه الرواتب، وكذلك الأماكن المؤهلة لصرف هذه المرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، وسيستمر الصرف لمدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء، 27 سبتمبر 2023، وبذلك سيتمكن الموظفين من استلام مرتباتهم قبل إجازة المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الأربعاء، 27 سبتمبر 2023.

كما وأوضحت وزارة المالية أن الموظفين يمكنهم سحب مرتبات شهر سبتمبر 2023 من جميع الأماكن المخصصة للصرف، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي “ATM”، خلال الفترات المحددة بهدف تجنب أي تكدس أو ازدحام في هذه المنافذ.

قيمة مرتبات شهر سبتمبر 2023

بعد أن استعرضنا لكم موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، نتطرق إلى قيمة مرتبات شهر سبتمبر2023 ، والتي يمكن توضيحها على النحو التالي:

قيمة مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها: 8500 جنيه.

المدير العام وما يعادله: 7000 جنيه.

يتراوح مرتب موظفو الدرجة الأولى وما يعادلها حوالي 6500 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية وما يعادلها: 5500 جنيه.

والأشخاص الذين تقلدوا الدرجة الثالثة وما يعادلها يبلغ راتبهم نحو 5000 جنيه.

وأما موظفو الدرجة الرابعة وما يعادلها تصل قيمة راتبها نحو 4500 جنيه.

وبينما الأفراد الذين حصلوا على الدرجة الخامسة وما يعادلها يصل راتبهم نحو 4000 جنيه.

والأفراد الحاصلين على الدرجة السادسة يكون راتبهم المتوقع نحو 6000 جنيه.

وأما الموظفين الحاصلين على درجة الماجستيريبلغ راتبهم نحو 6000 جنيه.

وبينما الأشخاص الحاصلين على درجة الدكتوراة يصل راتبهم المتوقع نحو 7000 جنيه.

هذه هي القيمة المتوقعة لمرتبات شهر سبتمبر 2023 بناءً على الدرجات والمؤهلات المختلفة.