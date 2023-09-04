سعر الاشتراك في باقات قنوات بي ان سبورت بعد الزيادة الاخيرة 20% .. والترددات الجديد

يهتم بالتعرف على تردد القنوات من ضمن الكثير من عشاق كرة القدم العربية والعالمية حيث انها تعمل على عرض افضل مباريات كرة القدم العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية ومن خلال مقالنا سنتعرف على سعر الاشتراك في باقات قنوات بي ان سبورت.

الاشتراك في باقات قنوات بي ان سبورت

تضم عدد كبير من القنوات المتخصصة في مجالات متعدد يصل عددهم إلى 28 قناة يوجد منهم 6 دراما لعرض افضل المسلسلات والبرامج و11 قناة متخصصة للأطفال، كما انه يوجد بعض من القنوات مشفرة وغير مجانية والتي تحتاج لاشتراك شهري حيث إنها تضم قنوات الرياضة وقنوات الأطفال فقد تم بداية بثها عام 2003 تحت وقد اصبحت تمتلك ملايين المشاهدين من أنحاء العالم العربي, ولكن في عام 2014 تم عقد بيع لهذه المجموعة وتغيير الأسم إلى قناة بين سبورت للرياضة واصبحت من ضمن اهم القنوات الرياضية في العالم.

ما هي باقات beIN

سعر الاشتراك الشهري في الباقه 228 جنيه مصري اما عن الاشتراك السنوي 2736 جنيه مصري.

يمكننا التعامل بنظام التقسيط ربع سنوي قسط أول 684 جنيه قسط ثاني 684 جنيه قسط ثالث 684 جنيه قسط رابع 684 جنيه.

اما عن التقسيط نصف سنوي قسط أول 1368 قسط ثاني 1368 ليكون الإجمالي 2736جنيه.

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استقبال قنوات بين سبورت الرياضية على التلفاز