“الاربع ولا الخميس؟؟” موعد اجازة مولد النبي 2023 ومدتها لكل الموظفين وحكم الاحتفال به

تصدر موعد اجازة مولد النبي 2023 محركات البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، وذلك لأنها إحدى الإجازات الرسمية في مصر، حيث يحصل على هذه الإجازة كل موظفي القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي موعد هذه الإجازة في سبتمبر 2023، وهي واحدة من أقرب الإجازات الرسمية خلال الشهر المقبل، وسوف نتعرف خلال السطور القادمة هل يستحب فيها الصيام أم لا، تابعونا لنتعرف على المزيد.

موعد اجازة مولد النبي 2023

لم يصدر قرارا رسميا عن موعد اجازة مولد النبي 2023 من قبل مجلس الوزارة حتى وقتنا الحالي، ولكن يتوقع أن الإجازة سوف تمنح في نفس يوم المولد النبوي الشريف الذي سيكون من المتوقع يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، ومن الممكن أن تقرر الدولة تأجيل إجازة المولد النبوي لتصبح يوم الخميس، وذلك لتضاف إلى أيام الجمعة والسبت كإجازة رسمية للموظفين.

حكم الاحتفال بمناسبة مولد النبي الشريف

بعد أن استعرضنا موعد اجازة مولد النبي 2023 بشكل مفصل، نتطرق إلى حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف:

حكم دار الإفتاء بالنسبة للاحتفال بالمولد النبوي يشير إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي كتعبير عن التقدير والمحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويجوز التجمع والإنشاد في مدحه، وإطعام الفقراء كصدقة، والصيام والقيام وغيرها من العبادات المستحبة.

أما باقي مظاهر الاحتفال فإنها تختلف ويمكن للأفراد الاحتفال بهذا اليوم بما يتناسب مع تقاليدهم بالإضافة إلى الالتزام بعدم تجاوز الحدود والامتناع عن الأمور المحرمة.

ويجدر بنا الإشارة أن موعد اجازة مولد النبي 2023 سيكون يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023، وهذا الموعد يختلف من دولة لأخرى وفقًا للتقويم الهجري.