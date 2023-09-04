“سجل واقبض 1000 جنيه”رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة سبتمبر 2023 | وزارة القوى العاملة

رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة سبتمبر 2023، تداول عدد من المواقع الالكترونية خلال الساعات الأخيرة خبر فتح باب تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة التي أعلن عنها سيادة الرئيس عبد الفتاح الفتاح السيسي خلال أزمة كورونا التي ضربت البلاد في بداية هام 2020، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة سبتمبر 2023 والشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين…

منحة العمالة الغير منتظمة سبتمبر 2023

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص من شتى محافظات الجمهورية عن رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة سبتمبر 2023 ، والتي أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي للحصول على منحة مساعدة من الحكومة المصرية لعدد كبير من الأسر من محدودي الدخل لمساعدتهم على شراء ما يلزمهم من مأكل ومشرب خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الكثير من الأسر بعد الغلاء الذي تعاني منه مصر جراء الحرب الروسية على أوكرانيا .

وأكدت وزارة القوى العاملة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، والحصول على مساعدة مالية قدرها 1000 لمساعدة عدد كبير من الشباب الغير قادرين عن العمل لشراء ما يلزمهم من مأكل ومشرب ، وإليكم خطوات التسجيل .

رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة سبتمبر 2023

في البداية يجب الدخول على وزارة القوى العاملة من هنا.

ثم اضغط على تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.

ادخل الرقم القومي والبريد الالكتروني ورقم الهاتف .

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

واضغط على تسجيل.

وتهيب وزارة القوى العاملة السادة المواطنين عدم التعامل مع أي أشخاص أو ارسال بيانات إلى أرقام وهمية هدفها الأول هو الاحتيال أو النصب، وأن الوزارة سوف تقوم بـ ارسال رسالة نصية على هاتف المواطن الذي تم اختيار لاستلام منحة العمالة الغير منتظمة تؤكد موعد ومكان الصرف .