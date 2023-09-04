نتائج التكميلي 2023 سوريا.. رابط نتائج الدورة الثانية التكيملية

رابط نتائج التكميلي سوريا، كشفت وزارة التربية السورية عن الانتهاء من تصحيح جميع أوراق امتحانات الطلبة والطالبة في الدورة الثانية، فضلاً عن أن الطلاب قاموا بإعادة امتحاناتهم في عدد من المواد، المتظلمين منها عبر الموقع الرسمي للوزارة، لتقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج التكميلي لجميع المتقدمين لهذه الدورة، لهذا فمن السهل الاستعلام عن نتائج التكميلي داخل محافظات سوريا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج التكميلي سوريا 2023 جميع المحافظات

قام جميع الطلاب بالانتهاء من امتحانات الدورة الثانية من نتائج التكميلي في سوريا 2023، وهي المواد التي لم يجمعوا فيها الدرجات المناسبة التي تؤهلهم للتقديم إلى المراحل الجامعية الملائمة، فضلاً عن أن الوزارة أعطت لهم فرصة ثانية لتحسين مستواهم في الدرجات، هو ما تُسمى بالدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة، لتكون الدورة التكميلية من بين أهم المراحل الدراسية التي يمر بها عدد كبير من الطلاب والطالبات، خاصة للدورة الثانية التي على أساسها يتم تحسين الدرجات وتعديلها كمرحلة نهائية لذلك.

استخراج نتائج التكميلي سوريا 2023 حسب الاسم

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج نتائج التكميلي في جميع محافظات سوريا، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-