“يا رايحين للنبي الغالي”.. اعرف شروط التقديم على عمرة المولد النبوي 2023 بأسعار خيالية

شروط التقديم على عمرة المولد النبوي 2023، الالاف من الأشخاص يهتمون خلال تلك الفترة بمعرفة شروط التقديم على عمرة المولد النبوي 2023 التي يتهافت الملايين على أداء وزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف ابتغاءا للمغفرة ومرضاة الله، وقد كشفت وزارة السياحة عن اسعار عمرة المولد النبوي 2023 في كافة الغرف، واليكم شروط التقديم على عمرة مولد النبي 2023 وكافة التفاصيل خلال السطور القادمة.

شروط التقديم على عمرة المولد النبوي 2023

وقد تم الاعلان عن شروط التقديم على عمرة المولد النبوي 2023 في كافة شركات السياحة المعتمدة والمرخصة والتي توفر رحلات عمرة مولد النبي 2023، وهي كما يلي:

لابد من عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة الخاصة بالوزارة.

يتم تنفيذ رحلات العمرة فور الإنتهاء تماماً من جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق عقود وكالة العمرة.

على السادة المعتمرين الإلتزام بالضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.

على السادة المعتمرين تقديم كافة الضوابط الصحية والشهادات الصحية إلى الشركة لاستخراج الأوراق اللازمة.

على السادة المعتمرين حجز تذاكر السفر ذهابا وايابا.

وجود هذه التذاكر بحوزة المعتمرين.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023

كما كشف وزارة السياحة والآثار المصرية، عن أسعار عمرة المولد البنوي 2023، وذلك خلال الموسم الحالي 1445هـ/2023مـ لجميع الغرف، وجائت الأسعار مرتفعة إلى حدا ما:

في الغرف الثنائية بلغت 35.000 لمدة 15 يوماً.

في الغرف الثلاثية بلغت 32.500 جنيه.

في الغرف الرباعية بـ29.950 لمدة خمسة عشر يوماً.

الاوراق المطلوبة للتقديم على عمرة المولد النبوي 2023