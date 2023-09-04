في ذمة الله الحديد.. إنخفاض مفاجئ الان.. سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم.. لو مش اشتريت في الأيام دي مش هتعرف تشتري بعد كدا

وفقًا لآخر تحديث لموقع البديل يتم نشر سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم، تم الكشف عن استقرار سعر مواد البناء بالمقارنة مع اليوم السابق الذي شهد انخفاضًا. على سبيل المثال، تراجع سعر حديد عز بشكل كبير بقيمة تزيد عن 300 جنيه في اليوم السابق بالنسبة لأسعار الحديد والأسمنت حاليًا، حيث زاد عدد الأشخاص الذين يبحثون عن سعر الحديد والأسمنت عبر جوجل، وهذا يشمل جميع الأشخاص الذين يرغبون في البناء، سواء كان لديهم ترخيص بناء أو إذن بناء قديم، أو أنهم يقومون بإصدار ترخيص جديد وفقًا لمتطلبات البناء المحددة، وفي كلا الحالتين فإنهم بحاجة لشراء الحديد وإنشاء ما يرغبون به، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم

هذا وقد يمكنك معرفة سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم بكل سهولة، حيث تراجعت أسعار مواد البناء للشركات المنتجة المختلفة، مقارنة بأسعارها في الأسبوع السابق، وهذا سيعود بالفائدة على المواطنين الذين يقومون بشراء مواد البناء، فسيكونون قادرين على توفير مبالغ مالية مهمة، بينما سوف نوفر لكم أسعار طن الحديد لمختلف الشركات الصناعية المنتجة له بعد تحديث الأسعار صباح الأحد. تأتي الأسعار ثابتة وثابتة ونفس أمس بدون تغيير، قد تشهد بعض التغيرات أثناء عمليات التحديث في وقت منتصف اليوم.

سعر الحديد اليوم في مصر

و جاء سعر الحديد اليوم على النحو التالي:

تم تحديد سعر طن الحديد الاستثماري بمبلغ 34214 جنيه.

استقر سعر حديد عز عند 35.165 جنيه.

ثبت سعر حديد الكومي وحديد سرحان وحديد المراكبي عند 33,500 جنيه للطن.

تُسجَّل كمية الحديد من مصر ستيل بـ 33,400 جنيه فقط.

سعر طن حديد بشاي بـ 35000 جنيه.

تم تحديد سعر طن الحديد من الدخيلة عند 35500 جنيه.

تم استقرار سعر طن حديد المعادي عند 32500 جنيه.

طن حديد المصريين بـ 33700 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

نقدم لكم اليوم سعر الأسمنت ليوم الأحد 392023 للمستهلك، وتم تحديد الأسعار على النحو التالي:

تم تحديد كمية الأسمنت الرمادي المسجلة عند 1907 جنيه.

تواجد الأسمنت المسلح عند مستوى 1750 جنيه.

تم تحديد سعر سمنت وادي النيل عند 1680 جنيهًا.

استقر أسمنت النصر لـ 1700 جنيه.

أسمنت المخصوص بـ 1700 جنيه.

تم تحديد سعر أسمنت طرة وحلوان عند 1710 جنيهات.

أسمنت السهم بـ 1680 جنيها.

تم تحديد ثمن الأسمنت سوبر سيناء بقيمة 3450 جنيها.

تم تحديد سعر أسمنت الواحة الأبيض بمبلغ 3550 جنيه.

سجل الأسمنت الأبيض بـ 3600 جنيه.