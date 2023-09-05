في ثانية الا ثانية.. خطوات تسجيل استمارة المتطوعين اكسبو قطر 2023

تسجيل استمارة المتطوعين اكسبو قطر 2023، تتابع العديد من الأشخاص في الدول العربية خطوات التسجيل في استمارة متطوعي اكسبو قطر، واليوم سنشرح الخطوات بطريقة سهلة وبسيطة يمكنك اتباعها للتسجيل. يُعتبر برنامج اكسبو الدوحة ٢٠٢٣ فرصة كبيرة للشباب للعمل كمتطوعين في إعادة تأهيل الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ زراعية خضراء يمكن استخدامها، يتميز البرنامج براتب جيد ويوفر فرصة لاكتساب مهارات إضافية، بالإضافة إلى الاستفادة التي يحققها البلد من خبرات ومهارات الشباب المشاركين في برنامج اكسبو الدوحة ٢٠٢٣ بقطر، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

طريقه التسجيل فى استمارة المتطوعين

باستخدام موقع بوابة التسجيل الخاصة بمعرض الدوحة 2023، يمكنك تسجيل استمارة المتطوعين اكسبو قطر 2023 ، من خلال هذا الرابط من هنآ.

اطلب نموذج تسجيل المتطوعين وحمِّله.

بعد تحميل النموذج، قُم بتعبئته بالمعلومات المطلوبة، عليك أن تُضِف اسمك، عنوان بريدك الإلكتروني، ورقم الجوال.

بعد التحقق من صحة المعلومات، قم بالإجابة على الأسئلة التي ستجدها أمامك على البوابة الإلكترونية.

اضغط على زر “إرسال الطلب”

الهدف من التسجيل فى استمارة المتطوعين.

يستهدف هذا العمل تحقيق التعاون بين الدول العربية وحثها على استغلال المساحات الشاسعة الفارغة وتحويلها إلى مساحات صالحة للاستخدام. هدف هذا الجهد هو تحقيق تأثير فعال في الدول العربية من خلال استخدام كل القطع الأرضية واستثمارها.

تهدف قطر إلى دعوة الدول العربية للتطوع في تنفيذ هذه الفكرة وبذلك تعتزم زيادة عدد المتطوعين الذين يمتلكون الوعي البيئي والخبرة في المساحات الخضراء، وتسعى إلى تحقيق نجاح النظام البيئي في إكسبو الدوحة 2023. برنامج المتطوعين في المعرض يشكل فرصة لهم للمساهمة في قطر وتحقيق النجاح الكامل للمعرض.

شروط الانضمام

تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين للانضمام إلى معرض قطر 2023 (Qatar Expo 2023) وتتضمن:

لا يتطلب الحصول على شهادة في اللغة.

يتطلب قبول المرشح أن يكون لديه خبرة واسعة ومهارات كافية تتناسب مع متطلبات البرنامج.

لا يتطلب المتقدم لبرنامج قطر اكسبو 2023 دفع أي رسوم محددة، ويجب أن يمتلك الخبرة الكافية في مجالات الأراضي الصحراوية والخضراء.

يجب أن نحرص على كتابة معلوماتنا الشخصية بشكل صحيح.

يتوجب على المتقدم أن يحمل شهادة ثانوية عامة أو دبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير.

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