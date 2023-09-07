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” هتجيب حلاوة المولد وتفرح العيال” حقيقة صرف المرتب قبل المولد النبوي+هل سيتم زيادة المرتبات من سبتمبر 2023؟
يزداد البحث من قبل العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن حقيقة صرف المرتب قبل المولد النبوي الشريف، وقد أقرت وزارة المالية بأنه سوف يتم البدء في صرف الرواتب في موعدها من كل شهر ميلادي على حسب الجدول الذي يتم إقراره والذي يستمر لمدة خمسة أيام وسوف نوافيكم بكافة الأخبار من خلال هذا المقال.
حقيقة صرف المرتب قبل المولد النبوي الشريف
أوضحت وزارة المالية في بيان لها أنه من المقرر البدء في صرف الرواتب المستحقة عن شهر سبتمبر 2023 لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوم 23 سبتمبر على أن يستمر الصرف لمدة خمسة أيام تنتهي الأربعاء 27 سبتمبر 2023، وبذلك فإنه من المقرر صرف الرواتب قبل إجازة مولد النبوي والتي يتوقع ترحيلها إلى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر بدلاً من الأربعاء 27.
جدول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لـ المواطنين
قد حددت وزارة المالية جدول لصرف الرواتب الخاصة بالعاملين على حسب المديريات وذلك كالآتي:
- يتم صرف الرواتب المستحقة للعاملين في وزارة التموين والإسكان والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق ومديريات الطرق والنقل والقوى العاملة والشؤون الصحية بدءًا من يوم 23 سبتمبر.
- صرف رواتب العاملين في وزارة الاتصالات والإنتاج الحربي والطيران المدني وقطاع الأعمال العام والبيئة والاثار يوم 23 سبتمبر 2023.
- صرف الرواتب المستحقة لمجلس النواب والأعلى للصحافة والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقومي لحقوق الإنسان يوم 24 سبتمبر 2023.
- أما عن باقي الرواتب المستحقة للعاملين في الجهات الإدارية المختلفة تصرف بالتوازي وفقًا لما يتم إقراره من قبل كل وزارة بالتعاون مع وزارة المالية.