” هتجيب حلاوة المولد وتفرح العيال” حقيقة صرف المرتب قبل المولد النبوي+هل سيتم زيادة المرتبات من سبتمبر 2023؟

يزداد البحث من قبل العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن حقيقة صرف المرتب قبل المولد النبوي الشريف، وقد أقرت وزارة المالية بأنه سوف يتم البدء في صرف الرواتب في موعدها من كل شهر ميلادي على حسب الجدول الذي يتم إقراره والذي يستمر لمدة خمسة أيام وسوف نوافيكم بكافة الأخبار من خلال هذا المقال.