لو اتمسكت والجهاز ده موجود في بيتك هتتحبس فوراً.. تخلص منه في اقرب وقت ممكن.. الحكومة تحذر المواطنين

أخبرت المؤسسة القابضة لكهرباء مصر، بتنبيه للمواطنين ينص على تنبيههم من جهازين كهربائيين، وسنوضح لكم من خلال هذا الموقع ما هما الجهازين ونشرح استخدامهما وكيفية تقليل استخدام الكهرباء بشكل كبير، لمعرفة الأجهزة المحظورة تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

ما هي الأجهزة التي يقوم موظفو شركة الكهرباء بإصدار تحذيرات بشأنها؟

أوضحت المؤسسة القابضة للكهرباء في مصر أنه يجب تجنب استخدام هذه الأجهزة الكهربائية المذكورة بسبب استهلاكها الكبير للكهرباء وارتفاع فاتورة الكهرباء بنسبة تصل إلى حوالي 600 جنيه، وإذا كان هناك عداد كهرباء قابل للشحن، سيؤدي استخدام هذه الأجهزة إلى استنفاد سريان العداد. وتشمل هذه الأجهزة غسالات الأطباق والموقد الكهربائي، ويجب التخلص منها على الفور، وإذا لم تتمكن من التخلص منها، يمكن استخدامها بحذر لتقليل استهلاك الكهرباء، ولم يؤدي توفرها إلى حدوث أزمات في الكهرباء.

كيفية استخدام غسالة الأطباق

أعلنت شركة الكهرباء عن مجموعة من النصائح للتعامل مع غسالة الأطباق، بهدف تقليل استهلاك الطاقة. وجاءت هذه النصائح على النحو التالي:

تحديد المرحلة المناسبة لعملية الغسيل حسب عدد الأطباق التي يتم تحضيرها في الغسالة.

ضبط درجة الحرارة المطلوبة حوالي 40 درجة مئوية.

من الضروري تجنب تشغيل الغسالة بدون محتوى، ويُفضل استغلال الفراغات المتواجدة فيها لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة المتاحة.

من الضروري تفعيل زر توفير الطاقة المتوفر في جميع غسالات الأطباق، وهذا سيؤدي إلى انتهائها قبل بدء دورة التجفيف، بسبب استهلاك دورة التجفيف كمية كبيرة من الطاقة.