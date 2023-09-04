Link منصة مدرستي تسجيل دخول ولي الأمر 1445|رابط منصة مدرستي من خارج السعودية schools.madrasati.sa

Link منصة مدرستي تسجيل دخول ولي الأمر 1445، تزامناً مع بداية العام الدراسي 1445 في المملكة العربية السعودية، بدأت عمليات البحث تتزايد عن منصة مدرستي التي تعد من أهم المنصات التعليمية سواء للطلاب أو المعلمين لتصبح المنصة الأكثر تفاعلاً في السعودية، وخلال الساعات الأخيرة رصد موقع البديل زيادة في البحث عن رابط منصة مدرستي وهذا ما سوف نستعرضه لحضراتكم خلال السطور التالية ….

Link منصة مدرستي تسجيل دخول ولي الأمر 1445

في البداية يجب الدخول على منصة مدرستي على الإنترنت.

يجب الضغط على تسجيل حساب ولي الأمر.

ثم ادخل البيانات المطلوبة .

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على “تسجيل”.

رابط منصة مدرستي من خارج السعودية

وكانت وزارة التعليم السعودية أكدت أنه يمكن لأولياء الأمور التسجيل على منصة مدرستي والاستفادة بما تقدمه من واجبات مدرسية ومتابعة تقييمات الطلاب والإطلاع على درجات الطلاب شهرياً والتواصل مع مدرسين الفصل والتعرف على مستوى الطالب ومدى علاقة الطالب مع زملائه والعديد من الأمور التي تهم ولي الامر ، والتي يمكنه أن يتابعها من خلال التسجيل على منصة مدرستي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة .

الدخول على منصة مدرستي .

قم بالضغط على تسجيل دخول ولي أمر “خراج السعودية”.

ادخل البيانات المطلوبة .

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

واضغط على تسجيل .

طريقة أسترجاع كلمة المرور