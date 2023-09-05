” اخيرا بقى العشا هتأذن بدري واللي هيطول” موعد عودة التوقيت الشتوي في مصر شتاء 2023

بالتزامن مع هلول شهر سبتمبر واقتراب فصل الخريف يزداد البحث من قبل المواطنين حول عودة التوقيت الشتوي مرة ثانية، حيث أنه يعد التوقيت المفضل لدى الكثيرين من الأشخاص من بين محبي الأجواء الشتوية، وقد أقرت الحكومة المصرية الإعلان عن عودة العمل بالتوقيت الصيفي مرة ثانية في عام 2023 بعد أن توقف لمدة تزيد عن عشرة سنوات.

متى عودة التوقيت الشتوي

أقرت الحكومة المصرية في بيان سابق لها أنه من المقرر عودة التوقيت الشتوي بدءًا من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر المقبل وذلك في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وهنا سوف يتم العمل على تأخير الساعة بمقدار ساعة واحدة فقط.

وبناءًا على قرار مجلس الوزراء السابق فإنه سوف يتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر وذلك حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وهو موعد عودة التوقيت الصيفي إلا في حالة الإعلان عن قرارات جديدة من قبل مجلس الوزراء.

سبب عودة التوقيت الصيفي 2023

قد أقرت الحكومة المصرية العودة مرة ثانية للعمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى بعد انقطاع دام لمدة عشر سنوات وذلك في نهاية شهر أبريل 2023 من أجل العمل على ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة مثل البنزين والسولار والكهرباء والغاز، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم أجمع منذ اندلاع الحرب الروسية الإوكرانية.

مواعيد إغلاق المحال التجارية

وفقًا للمواعيد المعلن عنها من قبل الحكومة المصرية فإنه تقرر عليه عمل المولات والمحال التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الحادية عشر مساءًا مع مد مواعيد العمل لمدة ساعة ايام الإجازات، لكن لم يتم توضيح موعد عمل المحال بالتوقيت الشتوي بعد.