خلاص كده مش هتروح الشغل تاني خالص في هذا الموعد بالدقيقة.. الحكومة تعلن لجميع الموظفين الحكومي .. سن التقاعد الرسمي+ مكافأة نهاية الخدمة

سن التقاعد الرسمي، بمجرد أن حُدِّدَت سن التقاعد لجميع الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص في قانون العمل الجديد رقم 12 لعام 2003 ، أثار ذلك العديد من التساؤلات حول ضوابط تحديد سن التقاعد للموظفين وأحوال تمديد الحصول على المعاش بعد سن الستين ومكافآت نهاية الخدمة . ولذلك ، سنتعرف من خلال مقالنا على تحديد سن التقاعد الرسمي للموظفين ومكافأة نهاية الخدمة ، فتابعونا، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

قانون العمل الجديد

وفقًا للقانون، سيتم تحديد سن التقاعد الرسمي لجميع الموظفين.

لا يحق لتحديد سن التقاعد أن تكون أقل من ستين عاماً، ويحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل إذا بلغ سن الستين.

عدم انتهاك أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بتاريخ استحقاق معاش التقاعد وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذا التاريخ لإكمال فترة الاستحقاق المطلوبة للحصول على المعاش.

مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين

عند انتهاء فترة عمله، يتلقى الموظف راتبه الشهري بالإضافة إلى تعويض نهاية الخدمة عن ساعات العمل الإضافية.

بعد بلوغه سن الستين، يستحق الفرد مكافأة تعادل نصف شهر من أجره الشهري عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى، وشهر كامل من أجره الشهري عن كل سنة تليها.

تُعتبر المكافأة مستحقة للفرد بعد تجاوزه الثامنة عشرة من العمر وذلك باعتبار الخدمة المتسلسلة والعمل الذي قام به قبل هذا العمر. كما يتم حساب المكافأة استنادًا إلى مبلغ آخر يتم تحصيله.