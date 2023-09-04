طريقة الاعتراض على نتيجة القياس 1445 .. خطوات مش هتلاقيها غير في هذا المقال

طريقة الاعتراض على نتيجة القياس 1445، تم توفير طريقة للاعتراض على نتائج القياس للطلاب والطالبات المتواجدين في المملكة العربية السعودية، تضمن هذه الطريقة حق المتقدمين في الاعتراض على نتائجهم. قامت وزارة التعليم بتوفير متخصصين في مجال التقييم لضمان الإجراءات الصحيحة للتصحيح، يجب على المتقدمين تقديم أدلة كافية لدعم اعتراضهم وإثبات صحة النتيجة التي تم الإعلان عنها من قبل المديرية، يقدم الطلاب هذا الاعتراض بسبب شعورهم بالظلم في تصحيح اختباراتهم وعدم الحصول على الدرجات التي كانوا يتوقعونها، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

كيفية الاعتراض على نتيجة قياس 1445

للتمكن من طريقة الاعتراض على نتيجة القياس 1445 عليك اتباع بعض الإرشادات التالية:

يتطلب الأمر تحضير نموذج طلب الاعتراض عبر موقع القياس الإلكتروني عن طريق الرابط المتاح.

تشمل الموافقة على جميع الطلبات، وتشمل أيضًا اللوائح المتعلقة بالموقع.

يجب عليك تسديد مصاريف الاعتراض، وتم وضع هذه المصاريف من قِبَل شركة الاتصالات السعودية.

يجب تقديم طلب التسجيل للامتحان الذي تم الاعتراض عليه، حيث سيتم إعادة أداء الامتحان بواسطة المعترض.

وضع الطلب الخاص بالاعتراض.

يتطلب الحصول على النتيجة الجديدة مدة زمنية تتراوح بين سبعة أيام إلى أربعة عشر يومًا، وتتفاوت هذه المدة وفقًا لتاريخ إجراء الاختبار.

ينبغي الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المطلوبة.

اعتراض على درجة الاختبار قياس

لضمان نجاح تقديم الاعتراض، يجب اتباع بعض الإرشادات التالية:

علينا أولاً أن نضمن الاحتفاظ بالدرجة التي قد تواجه اعتراضات عليها.

استخدم الرابط للدخول إلى موقع مؤسسة تقويم التعليم.

اختر مستطيل محدد عليه عبارة “دعم المختبرين”.

عليك كتابه رقم الهوية في مكانه الصحيح.

حدد خانة مكتوب عليها دخول.

قم بإدخال الرمز المميز للتفعيل، وسوف يتم إرساله إليك عبر رسالة نصية على هاتفك المحمول.

قم بتسجيل الاعتراض على الموقع الذي ترغب في رفع درجته وتقديم الطلب.

انتظر حتى يصلك رسالة تؤكد قبول الاعتراض.

رابط تقديم اعتراض على نتيجة قياس