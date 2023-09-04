ليك حق تفرح وتهيص .. اكتر ناس محظوظة هذا العالم.. عاجل صرف 675 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات.. اخر اخبار المعاشات

اخر اخبار المعاشات، أعلنت هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي وبقية البنوك العاملة في السوق المصري عن فتح أبوابها في الدقائق الأخيرة من يوم الأحد الموافق الثالث من سبتمبر الحالي، لتقديم خدمات صرف معاشات سبتمبر 2023 لأصحاب المعاشات، تآكيدا لذلك، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إنشاء غرفة عمليات منذ اليوم الأول لصرف معاشات سبتمبر 2023، وقد تم أيضا تشكيل لجان ميدانية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، بهدف متابعة سير صرف المعاشات وضمان عدم حدوث أي مشاكل لكبار السن أثناء استلامهم لمستحقاتهم الشهرية. وسيتم تقديم المساعدة المستمرة لهم.

المعاشات

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه يتم صرف زيادة في معاشات أصحاب المعاشات تقدّر تكلفتها بنحو 14 مليار جنيه مصري، حيث ينص قانون المعاشات والتأمينات الجديد على زيادة المعاشات وفقًا لمعدل التضخم الرسمي في مصر، بنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى، ولقد تم تطبيق هذا في الواقع بدءًا من شهر أبريل الماضي، بعد استلام التوجيهات الرئاسية في ذلك الوقت، حيث تم تغيير موعد صرف هذه الزيادة من شهر يوليو الماضي إلى شهر أبريل.

حقيقة صرف 675 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات

وقالت وزارة التضامن إن الزيادة الجديدة في المعاشات تبدأ من 175 جنيه، وهي الأقل قيمة التي تمنحها مراكز التوزيع لأصحاب المعاشات. أما أعلى مبلغ يحصل عليه المستفيدين الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن، فهو حوالي 1635 جنيه. وهذا يعني أن هناك بعض المواطنين الذين يحصلون على 675 جنيه وأكثر بسبب هذه الزيادة، فإن الخبر حقيقي ويتم صرف هذه الزيادة لفئات معينة ومحدودة.

توجيه عاجل

وأفادت وزارة القوى العاملة، التي يرأسها الدكتورة نيفين القباج، بأنها أصدرت توجيهًا عاجلاً إلى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي والمنافذ الأخرى لصرف المعاشات، وطلبت منهم وضع الحد الأقصى للأموال في أجهزة الصراف الآلي، واتخاذ جميع الاحتياطات الوقائية الضرورية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.