من كتر الشائعات وزير التعليم ينهي الجدل في ملف.. تأجيل الدراسة 2024/2023 في مصر .. الحقيقة مش هتلاقيها غير هنآ

تأجيل الدراسة، تهم موعد بدء الدراسة للمدارس الحكومية في العام 2024 العديد من الطلاب، وسنستعرض جداول زمنية محددة للعام الدراسي 2023/2024 ونلقي نظرة عامة على التغييرات المقررة وأهم الأحداث التي ستحدث خلال هذه الفترة. لنبدأ ونشرح التفاصيل، وتعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصدر الرسمي لإعلانات مواعيد الدراسة، وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة أن موعد بدء الدراسة للمدارس الحكومية،وهذا يعني أن هناك شهرًا تقريبًا قبل بدء الدراسة.

الوزير المسؤول عن قطاع التعليم يضع حداً للجدل حول قرار تأجيل الدراسة في المدارس للعام الدراسي 2023-2024

تعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدولًا زمنيًا مفصلًا للعام الدراسي الجديد، حيث سيبدأ العام الدراسي في 30 سبتمبر 2023 وينتهي في 8 يونيو 2024، وبالمجموع، سيتألف العام الدراسي من 35 أسبوعًا لمراحل التعليم المختلفة، بما في ذلك المدارس الحكومية والرسمية والخاصة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود خطة لتأجيل بداية العام الدراسي 2024 ومن المقرر بدء الفصل الدراسي الأول في 14 يناير 2024. كما ستجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في 9 يناير 2024.

إجازة منتصف العام

وقد تقرر أن تدوم إجازة منتصف العام لمدة أسبوعين، بدءًا من 27 يناير 2024 وحتى 8 فبراير 2024. تمتزج هذه المدة مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، سيستمر الفصل الدراسي الثاني من 10 فبراير 2024 إلى 6 يونيو 2024. ستجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في 25 مايو 2024، ستبدأ أيضًا امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024 وامتحانات الثانوية العامة في 15 يونيو 2024.

تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الأسبوع الأخير قبل بدء الامتحانات كوقت مراجعة لكافة المستويات، وسيكون هذا الأسبوع حاسمًا في استعداد الطلاب للاختبارات النهائية.