خراب البيوت رجع تاني وكله بسبب التجار واللي عنده بصل بقي ملك زمانه.. صدمة كبيرة اليوم بشأن.. سعر البصل اليوم في مصر

سعر البصل اليوم، عندما يتعلق الأمر بأسعار السلع الأساسية، يكون البصل في الصدارة. في بداية سبتمبر 2023، شهد سعر البصل تقلبات كبيرة أثرت على الناس، وتشير التوقعات إلى انخفاض ملحوظ في سعر البصل، حتى يقترب من مستوياته العادية، وفقاً لمسؤولين في قسم الخضراوات والفاكهة، المواطنون في مصر يواجهون صدمة كبيرة بسبب ارتفاع سعر البصل، وهم لا يعرفون حجم الزيادة في السعر وحتى متى ستستمر هذه الزيادة، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

سعر البصل اليوم في سوق العبور

على الرغم من التصريحات التي أشارت إلى انخفاض سعر البصل في سبتمبر الحالي، إلا أن الأسعار اليوم تظل مرتفعة. يتنوع سعر البصل في أسواق العبور من 14 جنيهًا إلى 18 جنيهًا للكيلو الواحد، حيث تختلف أسعار البصل حسب الوزن والنوع، فمثلاً، سعر طن البصل الأحمر الصغير يصل إلى 800 جنيه، في حين أن سعر طن البصل الأحمر المتوسط يصل إلى 1200 جنيه. بالنسبة للبصل الأحمر الكبير، يزداد سعره إلى 1300 جنيه. وتتفاوت أسعار البصل الأبيض بين 1200 و 1300 جنيه، حسب حجمه ونوعه.

في سوق التجارة، لا يزال سعر البصل ثابتًا خلال الأيام الأخيرة. تتراوح أسعار البصل بين 20 جنيهًا كحد أدنى و 25 جنيهًا كحد أقصى، من المتوقع أن يشهد سعر البصل تراجعًا جديدًا خلال الأيام القادمة من سبتمبر بمجرد توفر المحصول الجديد في الأسواق.

أسعار الخضار اليوم

تمثل الخضروات جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي، وتتأثر أسعارها بتذبذبات أسعار البصل. فيما يلي بعض الأسعار الحالية للخضروات في أسواق البيع بالتجزئة في مصر:

يتراوح سعر الطماطم والبطاطس ما بين 12 و 15 جنيها لكل كيلوغرام.

السعر المتوقع للخيار يتراوح ما بين 15 جنيهًا و 20 جنيهًا لكل كيلوجرام.

يمكن أن يصل سعر القلقاس إلى 30 جنيهًا لكل كيلوجرام منه.

البامية: سعرها يصل إلى 40 جنيهًا لكل كيلوغرام.

الثوم: يستقر سعره عند 30 جنيهًا للكيلو.

الكرنبة تتغير أسعارها بين 25 و30 جنيهًا بناءً على حجمها.