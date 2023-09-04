القبول المركزي .. نتائج القبول الموحد 2023/2024 في الجامعات الاردنية وموعد اعلان نتيجة التقديم الالكتروني

تعمل الوزارة على إعلان نتيجة القبول الموحد بشكل إلكتروني وانها تعتبر من اهم ما يشغل الكثير في الاردن وهو رغبتهم في الالتحاق بالجامعة ومتابعة دراستك العليا ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج القبول الموحد 2023/2024 في الجامعات الاردنية.

نتائج القبول الموحد 2023/2024 في الجامعات الاردنية

أعلنت وزارة التعليم العالي في الأردن، أن موعد إعلان نتائج القبول الموحد 2023 سيتم خلال شهر اكتوبر القادم والذيس يوافق يوم الجمعة بداية الشهر ويتم من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ويمكننا اتباع الخطوات التالية بسهولة:

يتم القيام في بداية الامر بالدخول على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.

ثم يتم القيام بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاص بكم.

بعدها يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب.

ثم يتم النقر على زر عرض النتائج.

تتمكن من معرفة نتائج القبول الموحد في الأردن بسهولة ويسر.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب القبول الموحد

يمكننا من معرفة نتائج القبول المركزي للكليات والجامعات الأردنية من خلال ان يتم القيام بتحضير الأوراق والمستندات التالية المطلوبة والتي من بينها.