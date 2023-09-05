ملك التصوير والمواصفات الخيالية وصل .. سعر هاتف أيفون 15 بروماكس الجديد .. البابا وصل

أيفون 15 بروماكس الجديد، بدأ العديد من الناس في التساؤل عن سعر هاتف آيفون 15، الذي أعلنت عنه شركة آبل ومن المقرر إطلاقه في منتصف سبتمبر القادم. يُتوقع أن يكون سعر الهاتف هو الأعلى على الإطلاق منذ إصدار أول إصدار لهاتف آيفون في عام 2007، لذا، سنعمل في هذا المقال على توضيح كافة التفاصيل والإجابة على جميع الأسئلة حول آيفون 15 برو ماكس، بالإضافة إلى توضيح الموعد المحدد لإطلاقه في الأسواق، لمعرفة السعر والمواصفات وكل شي عنه تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

قيمة هاتف iphone 15 المقرر إصداره حديثا

وفقًا لتقرير نشرته Tom’s Guide ، من المرجح أن تشهد قيمة أيفون 15 بروماكس الجديد ارتفاعًا حيث يتراوح سعر iPhone 15 Pro بين 1099 دولار أمريكي، بينما قد يصل سعر iPhone 15 Pro Max إلى 1299 دولار. قد تتراوح أسعار هواتف iPhone 15 المتوقعة كما يلي:

تبلغ قيمة أيفون 15 799 دولار أمريكي.

تبلغ قيمة أيفون 15 بلس 899 دولار أمريكي.

تبدأ التكلفة المقدرة لأيفون 15 برو من 1099 دولار أمريكي.

يتراوح سعر أيفون 15 برو ماكس / ألترا ما بين 1299 دولار أمريكي فأكثر.

موعد إطلاق هاتف iphone 15 في الأسواق.

كل الناس في انتظار إصدار شركة آبل لهاتف iPhone 15 في الأسواق. من المتوقع أن يتم إطلاقه في منتصف سبتمبر المقبل، تحديدًا في اليومين الثاني عشر والثالث عشر من ذلك الشهر. تزامن موعد الإصدار مع الحدث السنوي الذي تقيمه الشركة في مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، لذا قامت آبل بالاستفادة من هذه الفرصة وأعلنت عن هاتف iPhone 15، ومن المتوقع أن يكون متوفرًا في الأسواق بحلول الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل.

المواصفات المحتملة لهاتف iphone 15

تم إطلاق الهاتف بنظام IOS17.

تم تصميم الهاتف بهيكل يحتوي على وحدة معالجة مركزية سداسية تعرف باسم Apple A17 Bionic.

يتميز الهاتف بأنه مقاوم للغبار و الصدأ.

تم تجهيز iPhone 15 ببطارية سعتها 1460 مللي أمبير ذات حجم كبير.

إن الخاصية المميزة لهاتف iphone 15 هي شاشته Super Retina XDR OLED ذات الوضوح العالي والتي تصل دقتها إلى 2532*1170 بكسل.

أبعاد هاتف آيفون 15 تصل إلى 165.5 ملم في الطول و 74.3 ملم في العرض و 8.2 ملم في العمق.

يأتي الآيفون 15 مع شاشة يمكن أن تصل سطوعها إلى 1200 شمعة.

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