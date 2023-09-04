مش هتلاقي أي مشاكل من الآن.. رابط منصة مدرستي الجديد 1445 .. لحل مشكلة الدخول

رابط منصة مدرستي الجديد 1445، قامت منصة مدرستي التعليمية بوضع رابط جديد لتسجيل الدخول إلى المنصة بعد أن واجه البعض مشكلة في تسجيل الدخول في الفترة الأخيرة، واشتكى المستخدمون من ظهور رسالة تفيد بوجود مشكلة في تسجيل الدخول إلى المنصة، لذلك، تم تحديث الرابط على المنصة، ويُمكن للطلاب وأولياء الأمور والمشرفين على العملية التعليمية الآن تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام الرابط الجديد، سنقوم أيضًا بذكر رقم الدعم الفني للمنصة في هذه المقالة، حيث يمكن لأي شخص يواجه مشكلة أو خلل فني الاتصال بهم، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

رابط منصة مدرستي الجديد 1445

لحل مشكلة الدخول، يمكنك الاستفادة من رابط منصة مدرستي الجديدة 1445، والموجود، حيث قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتطوير منصة مدرستي بشكل كامل، حيث قامت الوزارة بتجديد واجهة المنصة الرئيسية. عند تسجيل الدخول إلى المنصة، ستلاحظ تغييرًا كبيرًا في الصفحة الرئيسية، مما يظهر وجودك في المنصة الجديدة لمدرستي. تعتبر منصة مدرستي منصة تعليمية تحتوي على جميع الأدوات الإلكترونية والمصادر التي تساعد في عملية التعليم، تشمل المنصة جميع المواد الدراسية لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية. كما أعلنت الوزارة عن وجود رابط خاص يمكن للطلاب الذين يعيشون خارج المملكة السعودية الوصول إليه، ويمكن الوصول إلى رابط المنصة الجديدة من هنا.

مشاكل يواجهها الطلاب في تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية

إذا كنت قد تأكدت من تسجيل الدخول من الرابط الخاص بمنصة مدرستي الجديدة وواجهت أيضًا مشكلة في تسجيل الدخول، فيجب عليك حذف بيانات المتصفح الخاصة بك حتى تتمكن من تسجيل الدخول، يمكنك حذف بيانات متصفح البحث الخاصة بك عن طريق القيام بالخطوات التالية.

أولا عليك الدخول إلى متصفح جوجل.

حاليًا، قم بالضغط على شريط المتصفح العلوي وانقر على الثلاث نقاط الموجودة فيه.

الآن، قم بالضغط على خيار “الإعدادات”، ثم اختر خيار “الخصوصية والأمان”.

وأخيرا انقر على خيار محو بيانات المتصفح.

الآن بإمكانك تسجيل الدخول مرة أخرى إلى منصة مدرستي

رقم منصة مدرستي الدعم الفني

توفر منصة مدرستي خدمة الدعم الفني لجميع المستخدمين. يستطيع أولياء الأمور والطلاب التواصل مع الدعم الفني عبر استخدام تلك الأرقام عند مواجهة أي مشاكل تقنية.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي هو 920033988.

الرقم الموحد الخاص بوزارة التعليم 19996.