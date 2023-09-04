فتح حسابات البنوك مجاناً حيث اعلنت مجموعة من البنوك عن مبادرة جديدة تتيح للعملاء الجدد فتح حسابات مصرفية بشكل مجاني وبدون حد أدنى للرصيد وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل، في إطار مشاركتها في فعالية عيد الفلاح التي تأتي ضمن فعاليات مبادرة الشمول المالي التي يرعاها البنك المركزي.

يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود تعزيز التوعية المالية وتشجيع الشمول المالي بين الأفراد خلال فترة الفعالية، تُلغى قيود الحد الأدنى للرصيد المطلوب لفتح حسابات المصرفية للعملاء الجدد كما يتم تخفيض رسوم الإدارة والمصروفات التي قد تصاحب عملية فتح الحسابات في جميع أنواعها سواء كانت حسابات التوفير أو الحسابات الشبابية أو حتى حسابات أصحاب المهن الحرة.

هذه المبادرة تأتي في إطار تشجيع الأفراد على الاستفادة من الخدمات المصرفية والتمويلية بشكل أكبر وأسهل حيث يتم تخفيف العبء المالي على العملاء الجدد وتمكينهم من الاستفادة من الفوائد والخدمات المصرفية بدون عقبات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنوك بتعزيز التمويل المستدام وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة ويسر تستمر الفعالية من يوم الأحد المقبل وحتى يوم 15 سبتمبر الحالي وتعكس التزام البنوك بتحقيق الشمول المالي وتوفير فرص متساوية للجميع في الاستفادة من الخدمات المصرفية.

فتح حسابات البنوك مجاناً

تعد العديد من البنوك الرائدة مشاركة فعالة في فعالية عيد الفلاح من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، وبنك التجاري ووفا بنك إيجيبت، وميد بنك، وبنك البركة، وqnb الأهلي وعدد آخر من البنوك المرموقة.

حدد البنك المركزي المصري ست فعاليات سنوية ضمن مبادرة الشمول المالي بهدف تشجيع البنوك على التواصل مع الفئات غير المشتركة مع الجهاز المصرفي وهذه الفعاليات تأتي ضمن إطار التزام البنوك بتحقيق التوجهات المالية المستدامة وتوسيع رقعة الشمول المالي.

تتضمن هذه الفعاليات اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف شهر مارس واليوم العربي للشمول المالي في شهر أبريل ويوم العالمي للشباب في أغسطس بالإضافة إلى ذلك تحتفل بيوم الفلاح في شهر سبتمبر ويأتي يوم الادخار في شهر أكتوبر كفرصة لتسليط الضوء على أهمية التوجه نحو الادخار المالي ويختتم العام بالاحتفال بيوم ذوي الهمم في ديسمبر وهذه الفعاليات تعكس التزام البنوك بتعزيز التوعية المالية وتعميق الفهم لدى جميع شرائح المجتمع بأهمية التوجه نحو الخدمات المالية والمصرفية.

باعتبارها مشاركة فعّالة في هذه الفعاليات تتجلى مسؤولية البنوك في دعم وتمكين مختلف الفئات من الحصول على الخدمات المالية بسهولة ويسر وتعزز هذه المبادرات دور البنوك في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي للجميع.