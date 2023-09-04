أحدث تردد قناة طيور الجنة بيبي 2023 لمشاهدة أناشيد وأغاني الأطفال

طيور الجنة هي قناة فضائية عربية متخصصة في أغاني وبرامج الأطفال، انطلقت عام 2008 محلقة في سماء الإعلام الطفولي، حاملة رؤية جديدة رائدة في مجال قنوات الأطفال، لتكون أول قناة تلفزيونية في مجال أغاني وبرامج الأطفال، ويتجاوز عدد مشاهدي قناة طيور الجنة الملايين من الأطفال والأمهات، تتنوع برامج قناة طيور الجنة بين الأناشيد والبرامج الترفيهية والتعليمية والثقافية، وتتميز القناة باعتمادها على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11315.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

يمكن استقبال قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال ضبط التردد الخاص بالقناة، ثم حفظ الإعدادات علي الجهاز خاصتك.

برامج قناة طيور الجنة