مش هتدفع اللي وراك ولا حاجة.. اسعار عمرة المولد النبوي 2023 + تحديد بعض الشروط للتقديم
شروط التقديم على عمرة المولد النبوي 2023
شروط التقديم على عمرة المولد النبوي 2023، مع اقتراب موعد المولد النبوي لهذا العام، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل الأوراق المطلوبة للتقديم على عمرة المولد النبوي لعام 2023، وجاء هذا الإعلان بعد نجاح موسم الحج، حيث بدأت رحلات العمرة لجميع المعتمرين دون قيود أو شروط، وأكدت الوزارة أن موعد عمرة المولد النبوي لعام 2023 سيكون يوم 12 من ربيع الأول لعام 1445 هجريًا، والموافق يوم 27 سبتمبر 2023 ميلاديًا.
شروط التقديم على عمرة المولد النبوي 2023
تم وضع ضوابط شاملة تتضمن قواعد وإجراءات عامة وشروط خاصة بالمعتمرين قبل وبعد أداء مناسك العمرة، بالإضافة إلى قواعد وإجراءات خاصة تنطوي على شركات السياحة التي تنفذ رحلات العمرة، تشمل شروط التقديم على عمرة المولد النبوي 2023 كالتالي:
- الالتزام بالأنظمة الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة المصرية والمملكة العربية السعودية.
- تقديم الإقرارات والشهادات الصحية المطلوبة للمعتمرين لموسم العمرة 1445 هـ.
- ضرورة حجز تذاكر سفر ذهابًا وعودةً مؤكدة للمعتمرين.
- التحقق من حصول المعتمرين على تذاكر السفر قبل مغادرتهم للمطارات.
- عدم نقل المعتمرين إلى المطارات قبل الميعاد المحدد مسبقًا والمبين في الجدول الزمني الخاص بالرحلة والمدرج في البوابة المصرية للعمرة بما لا يقل عن 4 ساعات.
- إنجاز جميع الإجراءات اللازمة للسفر للمعتمرين فرديًا أو كجماعات قبل توجيههم إلى المنافذ بوقت كافي.
أسعار عمرة المولد النبوي 2023
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن تفاصيل أسعار عمرة المولد النبوي لعام 2023 خلال موسم 1445هـ/2023 مـ، وهي كالتالي:
- في الغرف الرباعية: 29.950 جنيهًا لفترة خمسة عشر يومًا.
- في الغرف الثلاثية: تصل إلى 32.500 جنيه.
- في الغرف الثنائية: تبلغ 35.000 جنيهًا لمدة خمسة عشر يومًا.