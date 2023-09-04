تحميل كشوف pdf.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة عبر موقع molsa.gov.iq وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، الالاف من المواطنين يبحثون عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة والتي تم الاعلان عنها خلال الأيام الماضية، حيث تم رفع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية، حيث سجل الالاف في الرعاة الاجتماعية نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، ولذا قبلت الوزارة أكثر من 200 ألف شخص للاستفادة من الوجبة الجديدة، فتابعونا.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

وقد تم الكشف عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بعد عمليات الفحص والبحث والتأكد من أن هؤلاء الأشخاص تتنطبق عليهم كافة الشروط التي تؤهلهم للحصول على راتب دعم الرعاية الاجتماعية، حيث يجب أن يكونوا من الأسر المحتاجة وأن يكون دخلهم الشهري منخفضًا، أو من الأسر التي ليس لديها المعيل الرسمي، واليكم كيفية تحميل كشوف pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق في عموم المحافظات العراقية:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك من هنا.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

حدد اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023.

اختر الوجبة الاخيرة.

قم بملء كافة المعلومات المطلوبة بدقة وبشكل سليم لتتمكن من الاطلاع على الكشوف.

اضغط على استعلام عن أسماء المشمولين الجدد، وسوف تظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة.

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

وقد كشفت وزارة العمل عن شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 خلال الفترة الماضية، وهي: