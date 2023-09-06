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سر خطير هيوفر عليكم الكتير”.. زرار في ريموت التكييف هيقلل فاتورة الكهرباء للنصف..إزاي مكناش نعرفها قبل كدا
في هذا الوقت من العام، تزداد درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما يجعل استخدام أجهزة التكييف ضرورة لا غنى عنها في أي منزل، ومع ذلك يعتبر استهلاك فاتورة التكييف من بين الفواتير المزعجة التي تثير قلق الكثير من المواطنين، فبالنظر إلى أن أجهزة التكييف تعتبر من بين أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء، يبحث الكثيرون عن حلاً لهذه المشكلة.
نصائح مهمة لترشيد استهلاك فاتورة التكييف
ذكر الخبير هاني شلتوت أن مع بداية فصل الصيف، يتسم الجو بإرتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، وهو ما يدفع العديد من الأشخاص إلى اللجوء إلى استخدام أجهزة التكييف لتخفيف الحرارة وتحسين جودة الهواء داخل الغرفة، ولهذا السبب يقترح هاني شلتوت تشغيل جهاز التكييف على وضع الجفاف (الجاف)، وهو الوضع الذي يقلل بشكل كبير من استهلاك الكهرباء.
الفرق بين الوضع الجاف والوضع البارد في التكييف
كثيرون لا يعرفون الفرق بين الوضعين، لذا سنشرح الفروق عبر النقاط التالية:
- أنظمة الرطوبة: تتضمن الأجهزة الحديثة للتكييف أنظمة للرطوبة، حيث تنتج قطرات ماء عند الضغط على الريموت في وضع السحب الرطوبة (Dry Mode)، هذا الوضع يهدف إلى سحب الرطوبة الزائدة من المكان.
- الوضع الجاف: عند الضغط على الريموت في وضع الجفاف (Cool Mode)، يقوم التكييف بتبريد الغرفة وامتصاص الرطوبة منها عبر الفتحات المخصصة بالجهاز ويمكن التبديل بين هذين الوضعين من خلال أزرار الريموت، حيث يتم التحكم فيهما باستخدام “dry mode” و “cool mode”.
- درجات الحرارة المناسبة: يُنصح بتشغيل الجهاز على درجات حرارة منخفضة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية، ذلك لترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل تكلفة فواتير الكهرباء التي تزداد بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف.
- الصيانة الدورية: من الجدير بالذكر أن تنظيف الوحدة الخارجية للجهاز يزيد من كفاءة عمل التكييف، بالإضافة إلى ضرورة تنظيف الفلاتر الموجودة في الوحدة الداخلية للحفاظ على جودة الهواء وكفاءة التبريد.
- بإختصار فهم الفرق بين وضع السحب الرطوبة ووضع التبريد يمكن أن يساعد في تحقيق أفضل أداء لنظام التكييف وترشيد استهلاك الكهرباء.