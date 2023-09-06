سر خطير هيوفر عليكم الكتير”.. زرار في ريموت التكييف هيقلل فاتورة الكهرباء للنصف..إزاي مكناش نعرفها قبل كدا

في هذا الوقت من العام، تزداد درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما يجعل استخدام أجهزة التكييف ضرورة لا غنى عنها في أي منزل، ومع ذلك يعتبر استهلاك فاتورة التكييف من بين الفواتير المزعجة التي تثير قلق الكثير من المواطنين، فبالنظر إلى أن أجهزة التكييف تعتبر من بين أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء، يبحث الكثيرون عن حلاً لهذه المشكلة.

نصائح مهمة لترشيد استهلاك فاتورة التكييف

ذكر الخبير هاني شلتوت أن مع بداية فصل الصيف، يتسم الجو بإرتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، وهو ما يدفع العديد من الأشخاص إلى اللجوء إلى استخدام أجهزة التكييف لتخفيف الحرارة وتحسين جودة الهواء داخل الغرفة، ولهذا السبب يقترح هاني شلتوت تشغيل جهاز التكييف على وضع الجفاف (الجاف)، وهو الوضع الذي يقلل بشكل كبير من استهلاك الكهرباء.

الفرق بين الوضع الجاف والوضع البارد في التكييف

كثيرون لا يعرفون الفرق بين الوضعين، لذا سنشرح الفروق عبر النقاط التالية: