تسجيل دخول للتوظيف الأساتذة المتعاقدين تم مؤخرًا الإعلان عن منصة الأرضية الرقمية للتوظيف Tawdif.Education.Gov.Dz للعام 2023 – 2024 في الجزائر وقد تم تطوير هذه المنصة خصيصًا لتوظيف الأساتذة المتعاقدين في قطاع التعليم إذا كنت تتطلع للحصول على وظيفة فإن البداية الأولى لك تكون من خلال زيارة منصة الأرضية الرقمية للتوظيف.

تهدف وزارة التعليم في الجزائر من خلال منصة الأرضية الرقمية للتوظيف إلى تحسين عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين سنوضح في هذا المقال كيفية الدخول إلى المنصة وعملية التسجيل بها بشكل موجز وبسيط لتحقيق أقصى استفادة من هذه المنصة الجديدة للتوظيف.

بالإضافة إلى توفير فرص التوظيف للأساتذة المتعاقدين تقدم المنصة أيضًا خدمات لأصحاب العمل والشركات يمكن للشركات إنشاء حسابات لهم على المنصة ونشر الوظائف الشاغرة واستقبال طلبات التوظيف من المرشحين المهتمين هذه الخدمات تسهم في تسهيل عمليات التوظيف وتوفير وقت وجهد كبير للجميع المعنيين.

تسجيل دخول للتوظيف الأساتذة المتعاقدين

إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة يجب عليكتسجيل دخول للتوظيف الأساتذة المتعاقدين على منصة الأرضية الرقمية للتوظيف لتبدأ في استخدام هذه المنصة وإنشاء حساب جديد يتعين عليك اتباع هذه الخطوات:

أولًا، افتح موقع منصة الأرضية الرقمية الرسمي على الإنترنت.

ابحث عن خيار التسجيل أو إنشاء حساب جديد على الصفحة الرئيسية.

ابحث عن خيار التسجيل أو إنشاء حساب جديد على الصفحة الرئيسية. املأ الاستمارة المطلوبة للتسجيل بالمعلومات اللازمة، مثل اسمك، عنوان بريدك الإلكتروني، واختر كلمة مرور قوية.

تحقق من شروط وأحكام استخدام المنصة وإذا كنت توافق عليها قم بتأكيد موافقتك.

انقر على زر “تأكيد التسجيل أو إنشاء الحساب لإتمام عملية التسجيل.

ستتلقى رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني الذي قدمته أثناء التسجيل. افتح الرسالة واتبع التعليمات المقدمة لتأكيد حسابك.

بمجرد تأكيد حسابك يمكنك الدخول إلى المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بإنشائها.

بعد اتمام هذه الخطوات ستكون قد دخلت إلى منصة الأرضية الرقمية للتوظيف وستكون قادرًا على استكشاف الفرص المتاحة والبحث عن وظائف تتناسب مع مهاراتك واهتماماتك يقدم هذا المنصة فرصًا رائعة للباحثين عن وظائف للتواصل مع أصحاب العمل واستغلال الفرص الوظيفية بشكل أفضل.