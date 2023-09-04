عربي و دولي
رابط سحب كراسات التقديم للمعهد الشرطى الصحى الخميس المقبل .. الشروط والاوراق المطلوبة
رابط سحب كراسات التقديم للمعهد الشرطى الصحى الخميس المقبل .. الشروط والاوراق المطلوبة
يهتم عدد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالبحث عن موعد لسحب كراسات التقديم فقد تم الاعلان من قبل وزارة الداخلية عن اقتراب سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الشرطية ومن خلال مقالنا سنتعرف على سحب كراسات التقديم للمعهد الشرطى الصحى.
سحب كراسات التقديم للمعهد الشرطى الصحى
تم الاعلان من قبل وزارة الداخلية عن موعد سحب كراسات التقديم للمعهد الشرطى الصحى، والذي سيكون في يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023، خلال ايام قليلة وسيتم القيام بسحب الكراسات في كل من مدينة نصر – طنطا – الإسكندرية – أسيوط ويستلك المعهد الكراات بداية من موعد الأربعاء 9 أغسطس حتى يوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في مقر المعهد الفنى الصحى الشرطى.
شروط الالتحاق بالمعهد الشرطى الصحى 2023
لابد من ان تتوافر بعض من المعايير حتى يتم القبول في المعهد ومنها.
- يجب الا يقل طول الطالب المتقدم عن 165 سم للذكور.
- يكون مصري الجنسية.
- والديه يتمتعان بالجنسية المصرية.
- يكون عمر المتقدم عن 18 سنة ميلادية.
- كما انه لابد الا يقل الطول عن 160 سم للإناث.
- يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة شعبة (علمى علوم).
- كما انه لابد ان يكون حاصلا على 60% كحد أدنى.
- يكون مجموع اللغة الإنجليزية عن 65%.
- أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائيا.
- يتمتع الطالب بالسيرة وحسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.
- حيث انه ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية.
- يتوافر فيه كافة شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى.
- ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.