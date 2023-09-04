رابط سحب كراسات التقديم للمعهد الشرطى الصحى الخميس المقبل .. الشروط والاوراق المطلوبة

يهتم عدد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالبحث عن موعد لسحب كراسات التقديم فقد تم الاعلان من قبل وزارة الداخلية عن اقتراب سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الشرطية ومن خلال مقالنا سنتعرف على سحب كراسات التقديم للمعهد الشرطى الصحى.

سحب كراسات التقديم للمعهد الشرطى الصحى

تم الاعلان من قبل وزارة الداخلية عن موعد سحب كراسات التقديم للمعهد الشرطى الصحى، والذي سيكون في يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023، خلال ايام قليلة وسيتم القيام بسحب الكراسات في كل من مدينة نصر – طنطا – الإسكندرية – أسيوط ويستلك المعهد الكراات بداية من موعد الأربعاء 9 أغسطس حتى يوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في مقر المعهد الفنى الصحى الشرطى.

شروط الالتحاق بالمعهد الشرطى الصحى 2023

لابد من ان تتوافر بعض من المعايير حتى يتم القبول في المعهد ومنها.