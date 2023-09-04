pdf نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الثاني عموم المحافظات بغداد/ الرصافة/ الكرخ/ البصرة

يزداد البحث خلال الساعات القليلة عن النتائج والتي تم التصريح من قبل الوزارة عن اقتراب موعد ظهورها فقد ادي الطلاب الامتحانات في المواد التي لم يحالفهم الحظ بها الدور الاول ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الثاني.

نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الثاني

اعلنت الوزارة انه قد تم اقتراب انتهاء كافة أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة وسيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني في الكشوفات الخاصة وذلك خلال ساعات قليلة وستكون في صيغة ملف بالاسماء الناحجين ويعلن على موقع الوزارة او نتائجنا.

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كيفية الاستعلام نتائج ثالث متوسط 2023 دور ثاني

سيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني ويمكن للطلاب استخراج النتائج من خلال القيام بالاتي.