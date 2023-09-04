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pdf نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الثاني عموم المحافظات بغداد/ الرصافة/ الكرخ/ البصرة
pdf نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الثاني عموم المحافظات بغداد/ الرصافة/ الكرخ/ البصرة
يزداد البحث خلال الساعات القليلة عن النتائج والتي تم التصريح من قبل الوزارة عن اقتراب موعد ظهورها فقد ادي الطلاب الامتحانات في المواد التي لم يحالفهم الحظ بها الدور الاول ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الثاني.
نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الثاني
اعلنت الوزارة انه قد تم اقتراب انتهاء كافة أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة وسيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني في الكشوفات الخاصة وذلك خلال ساعات قليلة وستكون في صيغة ملف بالاسماء الناحجين ويعلن على موقع الوزارة او نتائجنا.
اقرا ايضًا: رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق الدور الثاني …. موقع نتائجنا| وزارة التعليم العراقية
كيفية الاستعلام نتائج ثالث متوسط 2023 دور ثاني
سيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني ويمكن للطلاب استخراج النتائج من خلال القيام بالاتي.
- يتم الدخول على موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.
- ثم يتم اختيار محافظة الطالب.
- النقر على تنزيل واختر الإدارة والمدرسة.
- بعد ذلك يتم إدخال الرقم الامتحاني للطالب أو الاسم واستخرج النتيجة.
- كما انه سيتم القيام بالتعرف على النتيجة والتاكد من انها صحيحة وفقا لرقم الجلوس.
- حيث انه يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بالامتحانات خلال ساعات قليلة واعلنت الوزارة ان النتائج مبشرة ودرجات النجاح عالية لكل من تم القيام باداء الامتحانات في الدور الثاني وتعمل الوزارة على التاكد من ان التصحيح تم بمنتهي الدقة حتى يتم حصول الجميع على حقوقهم دون التعرض لاي ظلم.