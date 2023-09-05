اجازة + حلاوة.. موعد اجازة المولد النبوي 2023 لجميع الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة والعامة

مولد النبوي 2023، تأتي ذكرى المولد النبوي الشريف في اليوم الثاني عشر من كل سنة في شهر ربيع الأول في التقويم الهجري، ويحتفل المسلمون بهذه المناسبة العظيمة من خلال القيام بالعبادات والاقتراب من الله عز وجل، ويتضمن ذلك قراءة القرآن وقول الدعاء، وأيضًا تبادل الزيارات والحلوى بين الأصدقاء والعائلات، مع تبادل عبارات التهنئة، ومن خلال هذا التقرير موعد إجازة المولد النبوي والاجازات الرسمية المتبقية لشهر سبتمبر 2023.

موعد مولد النبوي 2023

قليلٌ فقط يفصلنا عن احتفالية المولد النبوي لعام 2023 في مصر، حيث من المتوقع – وفقًا للحسابات الفلكية – أن يحل هذا اليوم المبارك في 12 ربيع الأول 1445، والذي يصادف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري.

وهذه المناسبة الدينية تعتبر فرصة لنبعث التهاني لأقربائنا وأصدقائنا، ونتشارك في شراء حلوى المولد، وهي إحدى التقاليد الشائعة للاحتفال بها، بالإضافة إلى ذلك دار الإفتاء المصرية أتاحت الاحتفال بهذا اليوم الشريف وأشارت إلى أهمية أداء الأعمال الصالحة في هذا اليوم، مثل الصيام والعبادة والتقرب إلى الله تعالى، وتوسيع رحمتنا على الأهل وغيرهم.

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الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023

شهر سبتمبر يحمل معه 11 يومًا من الإجازات والعطل الرسمية، حيث يشمل ذلك إجازة المولد النبوي الشريف، الأيام المتوقعة لإجازة المولد النبوي الشريف خلال هذا الشهر هي:

1 سبتمبر 2023 الجمعة.

2 سبتمبر 2023 السبت.

8 سبتمبر 2023 الجمعة.

9 سبتمبر 2023 السبت.

15 سبتمبر 2023 الجمعة.

16 سبتمبر 2023 السبت.

22 سبتمبر 2023 الجمعة.

23 سبتمبر 2023 السبت.

27 سبتمبر 2023 الأربعاء موعد المولد النبوي.

29 سبتمبر 2023 الجمعة.

30 سبتمبر 2023 السبت.

هذه الأيام تمثل فرصة للاستمتاع بأوقات الراحة والاحتفال كمناسبة المولد النبوي الشريف، يمكنكم الخروج مع الأطفال أو البقاء في المنزل والاستمتاع بالوقت بصحبة العائلة.