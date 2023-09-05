رسميًا وبأمر رئاسي “تحديد خمس فئات فقط” معافيين تمامًا من دفع فاتورة الخط الأرضي 2023 لهذا الشهر منهم اصحاب تكافل وكرامة
ازدادت عمليات البحث في الأيام الماضية عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي حيث تم فصل خدمة الخط الارضي والانترنت لجميع المستخدمين الذين لم يقوموا بتسديد الخط الارضي فاتورة شهر يوليو 2023 وقد بدأت الشركة المصرية للاتصالات في عرض فاتورة الخط الأرضي عبر موقعها الرسمي و يستطيع جميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي عبر الموقع الرسمي للشركة عبر الإنترنت أو من خلال الاتصال عبر الخط الساخن وفي السطور التالية نكشف بالخطوات عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي.
رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي
يبحث الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي عن فاتورة الخط الارضي فاتورة شهر يوليو 2023 وذلك تجنباً لقطع خدمة الانترنت المنزلي ويمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الخطوات التالية :
- أولاً يجب الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي .
- للاستعلام عن فاتورة الخط الارضي الخاصة بشهر يوليو 2023 يجب ادخال رقم التليفون الأرضي مسبقاً بكود المحافظة.
- ثم يجب الضغط على زر الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي.
- ويمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي من خلال الاتصال بالخط الساخن وهو 19777.
كيف يتم سداد فاتورة الخط الأرضي ؟
بعد معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي يبحث الكثير من المستخدمين عن أفضل الطرق السهلة والسريعة لسداد فاتورة الخط الأرضي وهي كالتالي :
- سنترال الشركة المصرية للاتصالات WE المنتشرة بكافة المحافظات المصرية.
- خدمة فورى.
- يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر خدمة فودافون كاش
- وخدمة سداد ومصارى.
- دفع فاتورة التليفون الأرضى، عبر مكاتب البريد المصري.
- ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري وبنك CIB.
- أو عبر السداد الإلكتروني من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات.