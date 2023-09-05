عاجل “موعد الاجازات المطولة التقويم الدراسي 2023” وعدد الأيام الرسمية للطلاب والمعلمين

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية عن موعد الاجازات المطولة التقويم الدراسي 2023 حيث ينتظر جميع الطلاب الاجازة المطولة الاولى خلال العام الدراسي والتي قد أعلنتها وزارة التربية والتعليم وفق الخطة الدراسية الكاملة للعام الدراسي الحالي وفي السطور التالية نكشف عن كافة الإجازات المطولة التقويم الدراسي 2023.

موعد الاجازات المطولة التقويم الدراسي 2023

ينتظر كافة الطلاب داخل المملكة العربية السعودية موعد الاجازات المطولة التقويم الدراسي 2023 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الإجازة المطولة الأولى خلال العام الدراسي الحالي وهي إجازة اليوم الوطني والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية “الخميس والجمعة السبت”

الاجازة الاولى إجازة اليوم الوطني السعودي يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 وتستمر لمدة 3 أيام متتالية.

الاجازة المطولة الاولى خلال العام الدراسي الحالي الفصل الدراسي الأول يوم 16 أكتوبر

يوجد في الفصل الدراسي الأول 3 إجازات رسمية.

إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 17 نوفمبر

الإجازة المطولة الثانية يوم 17 ديسمبر

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 4 يناير

إجازة نهاية الأسبوع المطولة يوم 28 يناير

إجازة يوم التأسيس يوم 22 فبراير

إجازة عيد الفطر المبارك يوم 28 مارس

إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 2 مايو

جدول اجازات العام الدراسي الجديد 1445

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن عدد الإجازات التي يحصل عليها الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الحالي ، ومن الجدير بالذكر أنه تم بداية العام الدراسي منذ اسبوعين ويحصل الطلاب خلال الأيام القادمة على إجازة اليوم الوطني السعودي 93 والذي جاء بشعار نحلم ونحقق وتحتفل كافة المدارس المملكة باليوم الوطني السعودي بداية من الأسبوع القادم.