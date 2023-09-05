تخفيض نصف قيمة مخالفات المرور بخصم 50% لهؤلاء الفئات من الشعب.. خبر كله الماظات

دفع نصف مخالفات المرور، قررت إدارة المرور تقديم فرصة لقائدي المركبات لتقديم تظلمات ضد مخالفات المرور، وفي بعض الحالات، يمكن تقليل قيمة المخالفة بنسبة 50% أو دفع الحد الأدنى من الغرامة، ولكن يتعين تحقيق بعض الشروط للاستفادة من هذا الإجراء، ومن خلال هذا التقرير كيفية السداد إلكترونيا ودفع نصف المخالفة.

دفع نصف مخالفات المرور

وفقًا لقانون المرور المصري، هناك طريقتان لتقليل قيمة المخالفة المرورية بنسبة 50% أو دفع الحد الأدنى للغرامة.

الأولى تتضمن زيارة إدارة المرور المعنية لدفع الغرامة أو دفع الغرامة إلكترونيًا خلال 3 أيام من استلام رسالة المخالفة عبر الهاتف المحمول.

أما الثانية، فتشمل تقديم تظلم من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة لخدمات المرور المصري، من خلال التالي:

ابدأ بزيارة موقع النيابة العامة المخصص. اختر خيار “التظلمات” من القائمة الرئيسية. في القائمة التي تظهر، انقر على “مخالفات رخص القيادة”. ستُطلب منك إدخال معلومات الرخصة المطلوبة، مثل رقم الرخصة، نوعها، المحافظة، وحدة الترخيص. ثم انقر على “إجمالي المخالفات”. يمكنك الآن تقديم تظلم بشأن قيمة المخالفات واضغط على “إرسال الطلب”. ستتلقى رقمًا تأكيديًا، يُفضل الاحتفاظ به لمراجعة حالة الطلب في وقت لاحق. بهذه الطريقة، ستتمكن من تقديم تظلم بسهولة ومرتبة عبر موقع النيابة العامة بشأن مخالفات رخص القيادة.

دفع مخالفات المرور اونلاين

تقدم النيابة العامة خدمة دفع مخالفات المرور عبر موقعها الإلكتروني في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي وتحسين خدماتها للمواطنين، للقيام بذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع النيابة العامة.

اختر قسم “خدمات نيابات المرور” من الصفحة الرئيسية للموقع.

ستجد قائمة بالخدمات المتعلقة بالمرور، مثل الاستعلامات، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات، وخدمة متابعة الطلبات.

انقر فوق “الدفع” للمتابعة.

اختر نوع الدفع المناسب لك، سواء “الدفع الإلكتروني” أو “الدفع عند الاستلام”.

اتبع الخطوات المطلوبة لإكمال عملية الدفع، وذلك عبر تقديم المعلومات المطلوبة ورقمك القومي.

بعد الانتهاء من إكمال العملية، قد تحتاج إلى الضغط على “تفاصيل المخالفات” للتحقق من تفاصيل المخالفات الخاصة بك.

بهذه الطريقة، يمكنك دفع مخالفات المرور بسهولة وسرعة عبر الإنترنت من خلال موقع النيابة العامة.