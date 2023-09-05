” الرابط الرسمي ” رابط التسجيل في الإيواء والمنحة للطلبة في الجزائر 2024/2023

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الجزائر عن فتح باب التسجيل في الإيواء والمنحة لكافة الطلبة من بين حاملي شهادة البكالوريا 2023، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني ومن خلال رقم تسجيل البكالوريا والرقم السري، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة حول رابط التسجيل.

التسجيل في الإيواء والمنحة

وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإنه يمكن تسجيل الطلاب عن طريق العمل على إتباع مثل هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الموجود.

أدخل رقم التسجيل والرقم السري.

سوف تجد العديد من الخيارات مثل:

نقل Transport

منحة Bourse

الإقامة Hébergement

هنا ينبغي التسجيل في الثلاثة أي قم بالنقر على كل واحدة ومن ثم يتم الضغط على Demander.

عند ظهور النتائج يرجى من المتقدم استخراج ورقة التسجيل ومن ثم طباعتها لتأكيد التسجيل والعمل على إثباته.

الآن فتح ارضية الايواء والمنحة والنقل progress webono

موقع طلب المنحة والنقل والإيواء عبر الخط للطلبة الجامعيين يتيح لكافة الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا الجدد التسجيل من أجل الإيواء وتسجيل المنحة الجامعية ايضًا من أجل النقل.

تستطيع الدخول إلى الأرضية وذلك عن طريق رقم تسجيل البكالوريا بالإضافة إلى الرقم السري من خلال الموقع الرسمي للمنحة.

يتم استقبال الطلبة في الإقامات الجامعية وذلك على حسب قدرات الاستقبال لكل مدينة جامعية، كما أنه لا يتم تسكيل الطلاب المقيمين على بعد 50 كلم عن مكان التسجيل للذكور وعن بعد 30 كلم بالنسبة للإناث.