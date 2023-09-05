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” الرابط الرسمي ” رابط التسجيل في الإيواء والمنحة للطلبة في الجزائر 2024/2023

alaakarim9منذ 43 دقيقة
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التسجيل في الإيواء والمنحة
التسجيل في الإيواء والمنحة

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الجزائر عن فتح باب التسجيل في الإيواء والمنحة لكافة الطلبة من بين حاملي شهادة البكالوريا 2023، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني ومن خلال رقم تسجيل البكالوريا والرقم السري، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة حول رابط التسجيل.

التسجيل في الإيواء والمنحة 

وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإنه يمكن تسجيل الطلاب عن طريق العمل على إتباع مثل هذه الخطوات:

سوف تجد العديد من الخيارات مثل:

  • نقل Transport
  • منحة Bourse
  • الإقامة Hébergement
  • هنا ينبغي التسجيل في الثلاثة أي قم بالنقر على كل واحدة ومن ثم يتم الضغط على Demander.
  • عند ظهور النتائج يرجى من المتقدم استخراج ورقة التسجيل ومن ثم طباعتها لتأكيد التسجيل والعمل على إثباته.
التسجيل في الإيواء والمنحة
التسجيل في الإيواء والمنحة

الآن فتح ارضية الايواء والمنحة والنقل progress webono

موقع طلب المنحة والنقل والإيواء عبر الخط للطلبة الجامعيين يتيح لكافة الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا الجدد التسجيل من أجل الإيواء وتسجيل المنحة الجامعية ايضًا من أجل النقل.

تستطيع الدخول إلى الأرضية وذلك عن طريق رقم تسجيل البكالوريا بالإضافة إلى الرقم السري من خلال الموقع الرسمي للمنحة.

يتم استقبال الطلبة في الإقامات الجامعية وذلك على حسب قدرات الاستقبال لكل مدينة جامعية، كما أنه لا يتم تسكيل الطلاب المقيمين على بعد 50 كلم عن مكان التسجيل للذكور وعن بعد 30 كلم بالنسبة للإناث.

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alaakarim9منذ 43 دقيقة
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