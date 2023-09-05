جهاز صغير في بيتك هو اللي بيسجل زيادة في قراءة عداد الغاز المنزلي؟!! أعرف هو أيه وشيله فورًا

يبحث الكثير من مستخدمي العداد المنزلي عن كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وذلك تزامناً مع بداية شهر سبتمبر 2023 حيث يستطيع جميع مستخدمي الغاز المنزلي تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 في أماكن سكنهم أو أماكن عملهم المختلفة بكل سهولة وذلك حتى يتمكن المواطنين من تراكم فواتير الغاز أو تجنب الدخول في شرائح استهلاك أعلى في الشهر التالي ، وفي السطور التالي نكشف عن طريقة سهلة وسريعة بالخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

ازدادت عمليات البحث في الأيام الماضية مع بداية شهر سبتمبر 2023 عن كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وذلك عن طريق الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة الغاز. ثم يجب اختيار العداد المنزلي الخاص بك. ثم بعد ذلك يجب إدخال قراءة عداد الغاز المنزلي المكتوبة على العداد. بعد ذلك يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة “الوحدة السكنية قطاع -يومية-منطقة-محافظة”. بعد ذلك اضغط على “تسجيل” تسجيل قراءة العداد.

كيفية دفع فواتير الغاز شهر سبتمبر 2023

أعلنت شركة الغاز عن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 في الفترة الممتدة من يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 وحتى يوم 15 سبتمبر 2023 كما أتاحت شركة الغاز 30 يوم أمام جميع المستخدمين لدفع فاتورة الغاز.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن سداد فواتير الغاز المنزلي إلكترونيا من خلال تطبيقات الدفع الفوري مثل “فوري – أمان – مصاري وغيرها ” والمنتشرة بكافة الأماكن والشوارع.