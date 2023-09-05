لو موظف أو شغال في جهة حكومية “أنت محظوظ جدًا” ليك خصومات 50% على اسعار حلاوة المولد النبوي 2023 لو اشتريتها من المحلات دي
ازدادت عمليات البحث مؤخراً في مصر عن اسعار حلاوة المولد النبوي وذلك تزامناً مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف حيث يوافق يوم 12 ربيع الأول 1445 هجرياً يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 ويحتفل جميع المصريين بيوم المولد النبوي الشريف بشراء حلاوة المولد النبوي وجاءت أسعار حلاوة المولد النبوي هذا العام مرتفعة جداً مما أحزن الكثير من المواطنين المصريين وفي السطور التالية نكشف عن اسعار حلاوة المولد النبوي في المحلات المختلفة والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في كافة المحافظات المصرية.
اسعار حلاوة المولد النبوي
مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف يريد الكثير من المواطنين معرفة اسعار حلاوة المولد النبوي هذا العام حيث تعتبر حلاوة المولد النبوي من الطقوس الأساسية لدى المصريين في الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف وهي عادات تركها الفاطميين في فترة حكمهم لمصر واستمرت هذه الطقوس حتى يومنا هذا ويقوم الكثير من الأمهات بعمل حلاوة المولد النبوي في البيت نظراً لارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.
ارتفاع أسعار حلاوة المولد النبوي 2023
يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار حلاوة المولد النبوي في مصر 2023 في محلات الحلويات المختلفة وفي المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة المصرية والتي توفر جميع السلع بأسعار منخفضة إليكم أسعار حلاوة المولد النبوي هذا العام :
- سعر علبة حلاوة مولد النبي 2 كيلو فاخرة 150 جنيهاً.
- سعر علبة حلاوة المولد مشكل جودة عالية 200 جنيه
- سعر حلاوة مولد النبي حلواني العبد يصل إلى 250 جنيهاً.
- يبلغ سعر حلاوة المولد الكبيرة 40 قطعة سعر 440جنيهاً.
- وصل سعر حلاوة مولد النبى 55 قطعة سعر 650 جنيهاً.
- وبلغ سعر حلاوة مولد النبي 2023 عدد 75 قطعة سعر 900 جنيهاً.