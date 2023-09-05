خصومات على الأجهزة الكهربائية “الأسعار نزلت النص” أعرف بسرعة عروض كارفور شهر سبتمبر 2023

يبحث الكثير من المواطنين عن عروض كارفور شهر سبتمبر 2023 حيث أعلنت سلسلة كارفور عن عروض ضخمة بداية من يوم 28 أغسطس وتستمر حتى يوم 10 سبتمبر 2023 وتشمل العروض جميع المنتجات المختلفة من الاجهزة الكهربائية والسلع الأساسية والسلع الغذائية المختلفة و المنظفات وعروض العودة إلى المدارس وفي السطور التالية نكشف عن جميع عروض كارفور شهر سبتمبر 2023 المتوفرة في جميع الفروع على مستوى الجمهورية.

عروض كارفور شهر سبتمبر 2023

يعتبر كارفور من أشهر الأسواق في الوطن العربي ومصر ويقوم بعمل العديد من العروض كل فترة وخاصة في موسم العودة إلى المدارس وتمتد عروض كارفور شهر سبتمبر 2023 حتى يوم 10 سبتمبر القادم وإليكم أفضل عروض كارفور لهذا الشهر التي يبحث عنها الكثير من المواطنين :

سندباد زيت خليط 700 مللي بسعر 40 جنيه بدل 44 جنيه.

إيطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 40 جنيه بدل 48 جنيه.

جهينة لبن كامل وخالي الدسم لتر ونصف بسعر 35 جنيه بدل 42 جنيه.

نسكافيه كلاسيك 190 جرام بسعر 130 جنيه بدل 166 جنيه.

بابيا مناديل وجه 500 منديل بسعر 110 جنيه بدل 227 جنيه.

تايد مسحوق غسيل اتوماتيك 7 كيلو 240 جنيه بدل 350 جنيه.

مفروم بقري 1 كيلو بسعر 250 جنيه بدل 285 جنيه.

مكعبات بقري 1 كيلو بسعر 250 جنيه بدل 290 جنيه.

كبد وقوانص 500 جم بسعر 60 جنيه بدل 70 جنيه.

نصف دجاجة طولي 550-600 جرام بسعر 85 جنيه بدل 105 جنيه.

موعد انتهاء عروض كارفور شهر سبتمبر 2023

تنتهي عروض كارفور يوم الأحد القادم الموافق 10 سبتمبر 2023 و كما كشفنا عن عروض كارفور لشهر سبتمبر 2023 إليكم قائمة بالمزيد من العروض المتوفرة.