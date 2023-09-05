هيصوا المباني فتحت تاني الكل هيبني”.. فتح تراخيص المبانى الجديدة في المدن والأحياء السكنية أهم الشروط لاستخراج التراخيص

ترخيص البناء في مصر قائم على شروط وإجراءات دقيقة يجب أن يلتزم بها المواطنون والمهندسون عند تخطيطهم للبناء في المدن والأحياء، تأتي هذه الشروط والإجراءات كجزء من جهود الحكومة للحفاظ على النظام العمراني وضمان جودة المباني، وتعتبر تراخيص البناء في مصر تتطلب الامتثال لشروط دقيقة تشمل نسبة البناء والارتفاعات والوثائق المطلوبة، يجب على المواطنين تقديم طلب مع الوثائق اللازمة والرسوم للحصول على تراخيص البناء، مع احترام الاشتراطات الهندسية والمساحية. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على النظام العمراني وجودة المباني.

الشروط الأساسية لتراخيص المباني الجديدة

عقد شهر عقاري مسجل للمالك: يجب أن يكون هناك عقد شهر عقاري مسجل باسم المالك أو وكيله الرسمي.

نسبة البناء على الأرض: تعتمد نسبة البناء على مساحة الأرض، حيث يسمح بنسبة بناء 100% إذا كانت مساحة الأرض أقل من 175 متر مربع، ولكن إذا زادت المساحة عن ذلك، يجب أن تكون نسبة البناء أقل من 75%.

الارتفاعات للعقار: يتوقف ارتفاع العقار على عرض الشارع، مع حد أقصى للأرضي وأربعة أدوار. على سبيل المثال، إذا كان عرض الشارع من 8 إلى 10 متر، يمكن بناء مبنى بارتفاع 10 متر (أرضي ودورين).

وجود جراج للسيارات: يجب توفير مكان لجراج السيارات ضمن المبنى.

حد أقصى لمساحة الأرض: لا يجوز تجاوز مساحة الأرض 4200 متر مربع.

طول الواجهة: لا يجوز أن يقل طول الواجهة عن 8.5 متر.

أقصى ارتفاع لسقف البدروم: يجب أن يكون ارتفاع سقف البدروم أقل من 1.2 متر.

استخدام الوحدات السكنية: يجب أن يكون استخدام الوحدات السكنية للأغراض السكنية فقط، ولا يجوز تغيير النشاط إلى أغراض أخرى.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء

بطاقة المالك أو توكيل رسمي للمهندس أو المكتب الهندسي.

صورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس.

حساب قيمة الأعمال وشهادة صلاحية الأعمال.

بيان صلاحية الموقع للبناء وثلاث نسخ من الرسوم الإنشائية.

شهادة المتغيرات المكانية.

إيصال توريد الدمغة الهندسية لنقابة المهندسين.

صورة من شهادة الاستشاري المعتمدة من النقابة لأي تقارير أو رسومات.

وثيقة تأمين تتضمن الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية.

تقرير استشاري عن أبحاث التربة.

تقرير هندسي لسلامة العقارات المجاورة.

نوتة حسابية معتمدة.

إجراءات إصدار بيان صلاحية موقع البناء