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الاجازات كتير صيف براحتك ”..  إجازات شهر سبتمبر 2023 للموظفين في القطاع الحكومي والخاص 

ahmed.khaledمنذ ساعتين
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إجازات شهر سبتمبر 2023
إجازات شهر سبتمبر 2023

يبحث الكثير من المواطنين عن إجازات شهر سبتمبر 2023، توجد هناك إجازة رسمية واحدة تقع في منتصف الشهر، ويحتفل المواطنون بالمولد النبوي الشريف في الـ 27 من سبتمبر، وعلى الرغم من أن هذا التاريخ يصادف يوم الأربعاء إلا أن الحكومة قررت نقل الإجازة الرسمية إلى اليوم الخميس، مما يمنح الجميع يوماً إضافياً للاسترخاء والاستمتاع بوقتهم، وبذلك يمكن للمواطنين الاستفادة من ثلاثة أيام متتالية من الإجازة خلال هذا الحدث المهم.

إجازات شهر سبتمبر 2023

فيما يلي سوف نوضح لكم من خلال هذا الجدول الإجازات الرسمية في شهر سبتمبر 2023 بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية خلال هذا الشهر، وهي كالتالي:

التاريخاليومالنوع
27 سبتمبر 2023الخميسإجازة رسمية
8 سبتمبر 2023الجمعةإجازة أسبوعية
9 سبتمبر 2023السبتإجازة أسبوعية
15 سبتمبر 2023الجمعةإجازة أسبوعية
16 سبتمبر 2023السبتإجازة أسبوعية
22 سبتمبر 2023الجمعةإجازة أسبوعية
23 سبتمبر 2023السبتإجازة أسبوعية
29 سبتمبر 2023الجمعةإجازة أسبوعية
30 سبتمبر 2023السبتإجازة أسبوعية

الإجازات الأسبوعية

بالإضافة إلى الإجازة الرسمية يوجد في شهر سبتمبر 2023 عطلات أسبوعية تعتبر فرصة رائعة للراحة والتجهيز للعام الدراسي الجديد، خاصةً إذا كان لديك أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، هذه العطلات الأسبوعية تقع يومي الجمعة والسبت لكل أسبوع خلال الشهر وهي كالتالي:

  • الجمعة الموافق 8 سبتمبر.
  • السبت الموافق 9 سبتمبر.
  • الجمعة الموافق 15 سبتمبر.
  • السبت الموافق 16 سبتمبر.
  • الجمعة الموافق 22 سبتمبر.
  • السبت الموافق 23 سبتمبر.
  • الجمعة الموافق 29 سبتمبر.
  • السبت الموافق 30 سبتمبر.

بهذا الشكل يمكن للمواطنين الاستفادة من الإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية في شهر سبتمبر 2023 للاسترخاء والتحضير للمراحل التعليمية المختلفة والاستمتاع بأوقاتهم.

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ahmed.khaledمنذ ساعتين
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