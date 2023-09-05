متخليش الجمعية تضحك عليك وتستغلك”.. 50 جنيهًا للفرد وزارة التموين تحدد أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن قيمة الدعم المقرر في بطاقات التموين تبلغ 50 جنيهاً للفرد الواحد في حال وجود 4 أفراد في الأسرة، و25 جنيهاً إضافية لكل فرد فوق ذلك، وأوضح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن قيمة الدعم البالغة 50 جنيه تتيح للأسرة شراء سلع ضرورية مثل زجاجة زيت بسعر 30 جنيه، وكيلو سكر بسعر 12.6 جنيه، ومكرونة بوزن 400 جرام بسعر 6.5 جنيه.

أسعار السلع التموينية

السلعة الكمية السعر (بالجنيه) سكر معبأ 1 كجم 1 كجم 12.60 زيت خليط 800 مللي 800 مللي 30.00 دقيق معبأ 1 كجم 1 كجم 18.00 بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 40 جم 3.00 بسكويت يويوز سادة 1 بجنيه ونصف 1.50 خل 5% 900 مللي 900 مللي 6.00 مكرونة 800 جم 800 جم 13.00 مكرونة 400 جم 400 جم 6.50 لبن مجفف 125 جم 125 جم 25.50 طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا 140 جرامًا 3.75 مربى (أنواع) 350 جرامًا 350 جرامًا 16.00 تونة مفتتة وزن 140 جرامًا 140 جرامًا 18.00 جبن أبيض 125 جرام 125 جرام 4.50 جبنة تتراباك 500 جم 500 جم 14.00 جبنة تتراباك 250 جم 250 جم 7.50 فول معبأ 500 جم 500 جم 9.00 مسلى صناعي 800 جم 800 جم 36.00 عدس مجروش 500 جم 500 جم 21.00 صلصة 300 جم 300 جم 8.00 كيس ملح طعام 300 جم 300 جم 1.25 صلصة 300 جم 300 جم 8.00 شاي ناعم 40 جم 40 جم 5.00 بسكويت بوو (أنواع) بناءً على النوع 3.75 صابون غسيل 125 جم 125 جم 3.00 صابون تواليت 125 جم 125 جم 7.50 مسحوق أتوماتيك 800 جم 800 جم 25.00 مسحوق عادي يدوي 800 جم 800 جم 16.00 بسكويت يويوز ويفر (أنواع) بناءً على النوع 2.75 بسكويت تومورو (أنواع) بناءً على النوع 3.00 كيس سائل غسيل أوانٍ 80 جم 80 جم 3.00 قهوة سريعة الذوبان 18 جم 18 جم 4.00 علبة مرقة دجاج 1 علبة 6.00

توفر الأرز بأسعار مناسبة

وفيما يخص الأرز أشار المصيلحى إلى أنه يتم توفيره في المنافذ التموينية التابعة للوزارة بأسعار تتراوح بين 20 و22 جنيهاً للكيلو، مما يسهم في توفير هذه السلعة الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية يمكنهم الحصول على الأرز ضمن نظام فارق نقاط الخبز، مما يسهل عملية الوصول إلى هذه السلعة الأساسية.

استقرار الاحتياطي الاستراتيجي للأرز

أشار كمال إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي لمدة 3.3 شهر، وأن موسم الحصاد الجديد سيبدأ في شهر سبتمبر القادم، مما يعزز من استدامة المخزون الاستراتيجي وضمان توفر هذه السلعة للمواطنين.