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متخليش الجمعية تضحك عليك وتستغلك”.. 50 جنيهًا للفرد وزارة التموين تحدد أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023

ahmed.khaledمنذ ساعتين
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أسعار السلع التموينية
أسعار السلع التموينية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن قيمة الدعم المقرر في بطاقات التموين تبلغ 50 جنيهاً للفرد الواحد في حال وجود 4 أفراد في الأسرة، و25 جنيهاً إضافية لكل فرد فوق ذلك، وأوضح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن قيمة الدعم البالغة 50 جنيه تتيح للأسرة شراء سلع ضرورية مثل زجاجة زيت بسعر 30 جنيه، وكيلو سكر بسعر 12.6 جنيه، ومكرونة بوزن 400 جرام بسعر 6.5 جنيه.

أسعار السلع التموينية

السلعةالكميةالسعر (بالجنيه)
سكر معبأ 1 كجم1 كجم12.60
زيت خليط 800 مللي800 مللي30.00
دقيق معبأ 1 كجم1 كجم18.00
بار حلاوة طحينية سادة 40 جم40 جم3.00
بسكويت يويوز سادة1 بجنيه ونصف1.50
خل 5% 900 مللي900 مللي6.00
مكرونة 800 جم800 جم13.00
مكرونة 400 جم400 جم6.50
لبن مجفف 125 جم125 جم25.50
طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا140 جرامًا3.75
مربى (أنواع) 350 جرامًا350 جرامًا16.00
تونة مفتتة وزن 140 جرامًا140 جرامًا18.00
جبن أبيض 125 جرام125 جرام4.50
جبنة تتراباك 500 جم500 جم14.00
جبنة تتراباك 250 جم250 جم7.50
فول معبأ 500 جم500 جم9.00
مسلى صناعي 800 جم800 جم36.00
عدس مجروش 500 جم500 جم21.00
صلصة 300 جم300 جم8.00
كيس ملح طعام 300 جم300 جم1.25
صلصة 300 جم300 جم8.00
شاي ناعم 40 جم40 جم5.00
بسكويت بوو (أنواع)بناءً على النوع3.75
صابون غسيل 125 جم125 جم3.00
صابون تواليت 125 جم125 جم7.50
مسحوق أتوماتيك 800 جم800 جم25.00
مسحوق عادي يدوي 800 جم800 جم16.00
بسكويت يويوز ويفر (أنواع)بناءً على النوع2.75
بسكويت تومورو (أنواع)بناءً على النوع3.00
كيس سائل غسيل أوانٍ 80 جم80 جم3.00
قهوة سريعة الذوبان 18 جم18 جم4.00
علبة مرقة دجاج1 علبة6.00

توفر الأرز بأسعار مناسبة

وفيما يخص الأرز أشار المصيلحى إلى أنه يتم توفيره في المنافذ التموينية التابعة للوزارة بأسعار تتراوح بين 20 و22 جنيهاً للكيلو، مما يسهم في توفير هذه السلعة الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية يمكنهم الحصول على الأرز ضمن نظام فارق نقاط الخبز، مما يسهل عملية الوصول إلى هذه السلعة الأساسية.

استقرار الاحتياطي الاستراتيجي للأرز

أشار كمال إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي لمدة 3.3 شهر، وأن موسم الحصاد الجديد سيبدأ في شهر سبتمبر القادم، مما يعزز من استدامة المخزون الاستراتيجي وضمان توفر هذه السلعة للمواطنين.

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ahmed.khaledمنذ ساعتين
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