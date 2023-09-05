احجز شقتك بقسط شهري 800 جنيه”.. حجز شقق سكن لكل المصريين 5 الجديدة 90 مترًا في 14 مدينة أعرف الشروط

تنتظر شريحة كبيرة من المواطنين في مصر بفارغ الصبر إعلان وزارة الإسكان والمرافق عن طرح وحدات سكنية جديدة داخل المدن الجديدة، هذه الخطوة تهدف إلى توفير فرص سكن ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتسهيل عملية تملك الوحدات السكنية من خلال أقساط شهرية تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.

شقق سكن لكل المصريين

وفقاً لمصادر وزارة الإسكان والمرافق من المقرر أن يتم الإعلان عن شقق سكنية جديدة ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين“، سيتمكن المواطنون من الطبقات المحدودة والمتوسطة من الاستفادة من هذه الفرصة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل نهاية العام الحالي، يشمل المستفيدين من هذا العرض أصحاب المعاشات والأرامل وفقًا لشروط محددة.

تأتي هذه الفرصة السكنية كفرصة ذهبية للمواطنين في مصر وتعكس التزام الحكومة بتوفير سبل الراحة والاستقرار السكني لشرائح المجتمع المختلفة وتمثل هذه الخطوة جزء من جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن للجميع.

الوحدات السكنية وشروط الدفع

من المتوقع أن تتضمن المرحلة الخامسة من مبادرة “سكن لكل المصريين” وحدات سكنية جاهزة للسكن بمساحات تصل إلى 90 متر مربع، وبمقدم يبلغ 25 ألف جنيه مصري، مع إمكانية الدفع على مدى 30 سنة.

ستبدأ قيمة القسط الشهري من 800 جنيه مصري وذلك داخل 14 مدينة جديدة تشمل “مدينة 6 أكتوبر الجديدة ومدينة 15 مايو ومدينة العبور الجديدة ومدينة بدر ومدينة حدائق العاصمة ومدينة السادات ومدينة برج العرب الجديدة ومدينة الفيوم الجديدة ومدينة بني سويف الجديدة ومدينة سوهاج الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة ومدينة أخميم الجديدة ومدينة قنا الجديدة ومدينة أسوان الجديدة”.

شروط الاستحقاق

للحصول على هذه الفرصة السكنية يتوجب على أصحاب المعاشات والأرامل الامتثال للشروط التالية: