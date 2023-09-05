تأجيل الإجازة الخاصة بـ موعد اليوم الوطني السعودي 93 “ليكون عدد الإجازات أسبوع كامل” بأمر ملكي أعرف التفاصيل

المملكة العربية السعودية تستعد لاستقبال اليوم الوطني السعودي، حيث وجه عدد كبير من المواطنين السعوديين بعض الاسئلة من ضمنها: موعد اليوم الوطني السعودي 93، ومتى يقام الاحتفال حيث قالت الوزارة الموارد البشرية أنه سيكون يوم 23 سبتمبر، وسيتم الاحتفال في ذات اليوم لمدة خمسة أيام متواصلة من الاحتفالات والتهنئة، وسنوافيكم جميع التفاصيل حول هذا الموضوع خلال السطور التالية.

موعد اليوم الوطني السعودي 93

يبحث المواطنين العاملين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة عن موعد اليوم الوطني السعودي ل93، حيث قامت الوزارة والجهات المختصة بذلك بأعلام المواطنين أنه سيكون 23 من شهر سبتمبر، والذي يوافق يوم السبت من العام الميلادي 2023، وسيكون اليوم الثامن من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1445.

حيث يقام في ذلك اليوم الكثير من الاحتفالات والتهنئة التي تتجول بين الأصدقاء والأقارب، حيث أن هذا اليوم تم فيه تغير اسم المملكة من الحجاز إلى المملكة العربية السعودية، وذلك من قبل الملك عبد العزيز آل سعود حيث قام بتغييره في يوم 23 سبتمبر من عام 1932 وتم تسميته باليوم الوطني.

شعار اليوم الوطني 93

أعلنت الوزارة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باليوم الوطني أنه تم تغير شعار الخاص بهذا اليوم وكان في البداية “الدار لنا” ولكن في هذا العام سيكون “نحلم ونحقق” ويدل هذا الشعار على الوحدة الوطنية والتعاون المشترك بين المواطنين سواء كانوا أغراب أم من سكان الوطن، فكل ما يريده الوطن هو السلام التام بين الجميع والترابط في فعل الخير والتعاون.