“هتدفع كام لابنك في المدرسة”.. المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية للعام الجديد وزارة التعليم تعلن

قبل بدء العام الدراسي الجديد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي تفاصيل المصروفات الدراسية لعام 2023 بالإضافة إلى الفئات المعفاة من السداد وتخفيضات تصل إلى 50%، فيما يلي كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية

تم تحديد قيم الرسوم كما يلي:

312.60 جنيهًا للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.

212.60 جنيهًا للحلقة الإعدادية.

527.60 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

512.60 جنيهًا للصفوف من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

227.60 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

212.60 جنيهًا لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

نظام التقسيط

يتعين على طلاب وطالبات المدارس تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية على ثلاثة أقساط مختلفة (أكتوبر 2023، يناير 2024، مارس 2024)، ويتعين على ولى الأمر سداد هذه المبالغ من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة ومكاتب البريد باستخدام الرقم القومي للطالب.

تخفض الرسوم بنسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة أو معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، هذه التخفيضات لا تنطبق على الرسوم المقررة بموجب القوانين والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.

الإشتراكات الإضافية والأنشطة الطلابية

تشمل الإشتراكات الإضافية رسوم الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام والفني والدراسات التكميلية الصناعية، أيضًا يجب دفع رسوم الامتحانات العامة للدور الأول فقط، ولا يتم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

الوافدين من الخارج والشهادات الدولية

الطلاب الوافدين الذين يلتحقون بمدارس رسمية تعليمية بنوعيها (عربي – لغات) يجب عليهم دفع مبلغ إضافي لكل سنة دراسية، بالإضافة إلى الرسوم والاشتراكات الأخرى، أما إدارة الطلبة الوافدين فتقوم بسداد الرسوم الدراسية للطلاب المقيدين على منحة دراسية.

أما بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة، يجب دفع مبلغ إضافي نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة.

الفئات المعفاة