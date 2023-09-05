“من هنــا” خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شركة بتروتريد وخطوات السداد إلكترونيًا

أصبحت وسائل البحث وأيضًا منصات التواصل الاجتماعي هي العامل الأساسي في حياتنا فمن خلالها نلبي جميع احتياجاتنا بكل سهوله بدون إهدار الوقت والجهد في الذهاب إلى المقر للقيام بهذه المهمة، ومن ضمن من استخدم هذه التكنولوجيا الشركة الغاز الطبيعي، ولذلك أطلقت رابط يمكنك من خلاله تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بكل سهولة، وسنوافيكم التفاصيل خلال هذا المقال تابعونا.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة ستتعرف على كيفية متابعة الاستهلاك الخاص بالغاز، كما ستتمكن من معرفة الكثير من التفاصيل وسوف نقوم الآن بذكر الخطوات على النحو التالي:

أولا يجب عليك الدخول إلى الى المنصة الإلكترونية الخاصة بشركة الغاز الطبيعي ” بتروتريد”.

سيتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية للموقع، ومن ثم ستجد الخدمات التي يقدمها الموقع أمامك.

بعدها قم بنقر على خدمة الاستعلام عن فواتير الاستهلاك.

بعدها سيتم إرسالك إلى شاشة تعبئة البيانات سيطلب منك كتابة الشقة التي تقيم بها، وما هو الدور الخاص بها، بأي عقار، مع تحديد المنطقة.

في الخانات التالية ستجد خانة تطالب بإدخال رقم العداد المنزلي، والذي يتكون من عشرة أرقام.

بعد الانتهاء من ذلك انقر على استعلام، سيظهر لديك قيمة الفاتورة الخاصة بك.

يمكنك سداد قيمة الفاتورة عبر الخدمات المتوفرة في الموقع.

مواعيد سداد فاتورة الغاز الطبيعي

قامت الشركة بإعلان موعد سداد الفاتورة الغاز الشهري، حيث من المفترض أن يتم السداد الفاتورة من يوم خمسة إلى يوم ثلاثين من شهر سبتمبر لعام 2023، وهذا لجميع القطاعات في جميع المحافظات.