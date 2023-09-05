(محتاج قرض عشان تجيبه) سعر ومواصفات أيفون 15 برو الجديد + موعد المؤتمر السنوي لشركة Apple للكشف عن تليفونات iphone 15 pro

سعر ومواصفات أيفون 15 برو الجديد وموعد الطرح هو من بين الأمور التي تهم الكثيرين من بين عشاق هواتف ايفون والتي تعد من بين أفضل أنواع الهواتف من حيث الجودة في التصنيع وتوفير التقنيات المتطورة وأعلى درجات الأمان، وسوف نخبرك عن جميع المعلومات التي تم الإعلان عنها حول الهاتف والذي من المتوقع طرحه الأيام المقبلة من خلال هذا المقال.

سعر ومواصفات أيفون 15 برو الجديد

أوضحت شركة آبل أنه من المقرر طرح هاتفها المنتظر ايفون 15 برو الجديد منتصف شهر سبتمبر الجاري أما حول مواصفات الهاتف التي أعلنت فهي كالآتي:

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس وتصل حتى 3.7 جيجا بايت الأمر الذي يتيح للمستخدمين تجربة الإنترنت الفائقة.

يأتي الهاتف بشريحة من نوع Nano SIM/eSIM بشاشة 6.7 بوصة بدقة 1290×2796 بكسل.

يتوقع أن يكون هاتف iPhone 15 Pro Max بـ زر الصوت ويمكن إزالة زر الصوت الصغير بزر طويل.

يتمتع الهاتف بنظام تشغيل iOS 17، مع ذاكرة داخلية 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت وحتى 1 تيرا بايت.

يأتي الهاتف بأربعة ألوان اساسية وهي الأرجواني والأسود والذهبي والفضي.

أسعار هاتف ايفون 15 برو ماكس 2023

يبلغ سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس نحو 1600 دولار أما حول السعر بالجنيه المصري يبلغ 50 ألف جنيه.

أما حول سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية يبلغ 6000 ريال سعودي ويبلغ سعره في دولة الإمارات 5876 درهم.

تقنية الاتصالات الخلوية في هاتف iPhone 15 Pro Max الجديد