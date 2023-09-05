سدد فاتورتك عندنا بكل سهولة “الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي” وأدفع نص الفاتورة لو كنت من ضمن الفئات دي!!

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي بشكل الالكتروني، حيث أصدرت شركة الاتصالات رابط يحتوي على هذه الخدمة، فمن خلال اتباع الخطوات ستتعرف على الفاتورة الخاصة بك، كما يمكنك سداد القيمة الخاصة من خلال خدمات الدفع التي توفرها الشركة.

الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي بكل سهولة، وذلك من خلال قيامك ببعض الإجراءات التي يجب عليك اتباعها لكي تتمكن من الاستعلام وإليكم أيها:

أولا على الشخص المستلم أن يقوم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الاتصالات المصرية.

ومن هنا سيتم نقلك إلى الواجهة الرسمية الخاصة بالموقع.

ستجد قائمة الخدمات الرقمية الحديثة أمامك، اختر جزء الاستعلامات، ومن ثم حدد أنك تريد الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي.

ومن هنا ينبغي عليك ملئ استمارة البيانات باكود المنطقة وأيضًا رقم الارضي.

ومن ثم اضغط على أيقونة استعلام ستجد قيمة الفاتورة أمامك.

دفع فاتورة التليفون الارضي اون لاين

تستطيع دفع فاتورة التليفون الارضي بكل سهولة، عبر الرابط الخاص بشركة وي والآن سوف نقوم بذكر خطوات الدفع خلال هذه الفقرة: